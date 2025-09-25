Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy 2025/2026?

Sezon grzewczy w Polsce nie ma jednej ustawowo określonej daty rozpoczęcia. Jego początek zależy przede wszystkim od warunków atmosferycznych i prognoz pogody. Przyjmuje się, że włączenie ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinno nastąpić, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 10–12°C przez kilka kolejnych dni, a prognozy wskazują na dalsze ochłodzenie. W praktyce oznacza to, że ogrzewanie uruchamia się zazwyczaj w październiku, choć w niektórych latach zdarza się to już we wrześniu bądź dopiero w listopadzie.

Ile trwa sezon grzewczy?

Sezon grzewczy trwa tak długo, jak długo wymaga tego pogoda. Standardowo przyjmuje się, że kończy się wiosną, gdy temperatura na zewnątrz stabilnie utrzymuje się na poziomie powyżej 12–15°C przez co najmniej kilka dni. Zwykle okres ten zamyka się między końcem kwietnia a początkiem maja, choć bywa, że w przypadku długiej zimy ogrzewanie działa nawet do połowy maja. W Polsce przeciętny sezon grzewczy trwa około 6–7 miesięcy.

Kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego?

O włączeniu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych decyduje zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa, w porozumieniu z dostawcą ciepła. To właśnie zarząd odpowiada za kontrolę warunków pogodowych oraz sygnały płynące od mieszkańców. Co ważne, decyzja o rozpoczęciu ogrzewania nie zapada automatycznie w konkretnym terminie, lecz elastycznie, w zależności od bieżących warunków i potrzeb lokatorów.

Kluczowe czynniki decydujące o włączeniu ogrzewania

średnia temperatura dobowa – utrzymująca się na poziomie poniżej 10–12°C,

– utrzymująca się na poziomie poniżej 10–12°C, prognozy pogody – jeśli meteorolodzy zapowiadają dłuższe ochłodzenie, ogrzewanie uruchamiane jest szybciej,

– jeśli meteorolodzy zapowiadają dłuższe ochłodzenie, ogrzewanie uruchamiane jest szybciej, komfort mieszkańców – wnioski i sygnały od lokatorów mają duże znaczenie,

– wnioski i sygnały od lokatorów mają duże znaczenie, izolacja budynków – słabiej ocieplone bloki szybciej wymagają uruchomienia grzejników,

– słabiej ocieplone bloki szybciej wymagają uruchomienia grzejników, oszczędność energii – spółdzielnie starają się zbalansować koszty ogrzewania z realną potrzebą cieplną.

Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że nadszedł czas na włączenie ogrzewania?

Mieszkańcy, którzy czują, że w ich mieszkaniach robi się zbyt chłodno, mogą zgłaszać potrzebę włączenia ogrzewania do administracji budynku lub zarządu spółdzielni. Najczęściej wystarczy złożenie wniosku lub podpisanie się pod zbiorową prośbą mieszkańców. W wielu wspólnotach i spółdzielniach przyjmuje się, że jeśli większość lokatorów zgłosi zapotrzebowanie, zarząd podejmuje decyzję o wcześniejszym uruchomieniu ogrzewania.

Obowiązki lokatorów przed sezonem grzewczym 2025/2026

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy powinni pamiętać o kilku podstawowych czynnościach:

sprawdzeniu szczelności i sprawności grzejników,

odpowietrzeniu instalacji, jeśli zachodzi taka potrzeba,

zgłoszeniu do administracji usterek w systemie ogrzewania,

zadbaniu o uszczelnienie okien i drzwi, aby uniknąć strat ciepła,

pamiętaniu o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, które poprawia jakość powietrza, ale wykonywaniu go krótkotrwale, by nie wychładzać mieszkania.

Sezon grzewczy 2025/2026, podobnie jak w latach poprzednich, będzie zależał od pogody, ale również od zgłoszeń i potrzeb mieszkańców. Odpowiednie przygotowanie się do tego okresu pozwoli uniknąć dyskomfortu i zapewnić sprawne działanie instalacji grzewczej.