Prezydent Kolumbii na proteście w Nowym Jorku

Prezydent Petro, który przebywał w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, wziął w piątek udział w propalestyńskim proteście wraz z brytyjskim muzykiem Rogerem Watersem. Nagrania wideo opublikowane przez media pokazały, jak lewicowy prezydent Kolumbii wzywa przez megafon do utworzenia „światowej armii ratunkowej, której pierwszym zadaniem będzie wyzwolenie Palestyny”.

Prezydent Kolumbii stanął na ulicy Nowego Jorku i wezwał amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa i podżegania do przemocy. Cofniemy wizę Petro z powodu jego lekkomyślnych i podburzających działań - napisał Departament Stanu na X.

Petro nawoływał, by nie słuchać rozkazu Trumpa

Narody świata dostarczą wyszkolonych i uzbrojonych mężczyzn i kobiety, aby utworzyć tę wielką armię. Musi być ona większa niż armia Stanów Zjednoczonych - kontynuował Petro, cytowany przez AFP.

Tu, w Nowym Jorku, wzywam wszystkich żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, aby nie celowali w ludzkość. Nie słuchajcie rozkazu Trumpa! Słuchajcie rozkazu ludzkości! - wykrzyknął. Historia ludzkości od tysiącleci pokazuje nam, że jeśli możliwości dyplomacji się wyczerpią, musimy przejść do kolejnej fazy walki - dodał Petro.

Relacje między Kolumbią a USA uległy pogorszeniu

Petro opuścił USA w piątek i udał się do Bogoty. Prezydent oświadczył, że posiada również obywatelstwo włoskie, co zasadniczo zwalnia go z obowiązku posiadania wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych.

Relacje między Kolumbią a Stanami Zjednoczonymi uległy znacznemu pogorszeniu od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy w styczniu. We wtorek Petro zaapelował do Organizacji Narodów Zjednoczonych o wszczęcie „postępowania karnego” przeciwko jego amerykańskiemu odpowiednikowi w związku z atakami przeciwko łodziom na na Karaibach, podejrzewanym przez Waszyngton o przewożenie narkotyków.