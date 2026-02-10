Co oznacza nów w Wodniku? Wodnik jest znakiem przyszłości, wolności i przełomowych idei. Ten nów sprzyja:

odcinaniu się od przestarzałych schematów,

zmianom w sposobie myślenia,

nowym relacjom opartym na autentyczności,

decyzjom, które długo dojrzewały, ale brakowało impulsu.

Natomiast zaćmienie Słońca działa jak przycisk "reset". Może przynieść nagłe uświadomienia, zakończenia i początki, które początkowo wydają się chaotyczne, ale z czasem pokazują swój sens.

Nów Księżyca w lutym 2026 i zaćmienie Słońca. Kiedy wypada i co nam przyniesie?

Baran. To moment przełomu w relacjach społecznych i planach na przyszłość. Możesz zmienić kierunek działania albo zrezygnować z celu, który już cię nie ekscytuje. Nowe znajomości okażą się kluczowe.

Byk. Zmiany dotkną spraw zawodowych i wizerunku. Możliwa decyzja o zmianie pracy, roli lub sposobu, w jaki chcesz być postrzegany. To dobry czas, by wyjść z cienia.

Bliźnięta. Nów otwiera cię na nową perspektywę. Podróże, nauka lub ważna rozmowa mogą całkowicie zmienić twoje podejście do jednej sprawy. Zaufaj ciekawości.

Rak. Zaćmienie porusza tematy finansów wspólnych i emocjonalnej bliskości. Coś się kończy, by zrobić miejsce na zdrowsze układy. Nie bój się puścić kontroli.

Lew. Relacje są w centrum uwagi. Może dojść do ważnego zwrotu w związku lub współpracy. To czas szczerych rozmów i redefinicji zasad.

Panna. Zmiany w codzienności, pracy i zdrowiu. Możesz uświadomić sobie, że dotychczasowy rytm już ci nie służy. Małe decyzje przyniosą duże efekty.

Waga. Nów sprzyja nowemu rozdziałowi w miłości, twórczości i relacji z samym sobą. To dobry moment, by wrócić do pasji lub odważyć się na coś, co daje radość.

Skorpion. Zaćmienie dotyka spraw domu i rodziny. Możliwa zmiana miejsca zamieszkania lub ważna decyzja dotycząca bliskich. Emocje będą intensywne, ale oczyszczające.

Strzelec. Słowa mają teraz moc. Rozmowa, wiadomość lub decyzja komunikacyjna może uruchomić nowy etap. Uważnie słuchaj, co mówią inni i co mówisz sobie.

Koziorożec. Tematy finansowe i poczucie własnej wartości wychodzą na pierwszy plan. To dobry moment, by zmienić sposób zarabiania lub podejście do bezpieczeństwa.

Wodnik. To twój nów i jedno z najważniejszych zaćmień osobistych w tym roku. Zmienia się twoja tożsamość, sposób bycia i kierunek rozwoju. Nie wrócisz już do starej wersji siebie.

Ryby. Czas zamknięć i wewnętrnego porządkowania. Nów działa subtelnie, ale głęboko. Zadbaj o sen, intuicję i granice. Coś kończy się po cichu, by zrobić miejsce na nowe.