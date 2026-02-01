Pełnia Księżyca we Lwie- 1 lutego 2026 roku. Przez kilka nocy przed i po tym dniu tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona, co sprawi, że zjawisko jest dobrze widoczne gołym okiem – także przy sprzyjającej pogodzie.

Lutowa pełnia nosi nazwę Śnieżnego Księżyca, co ma związek z dawnymi obserwacjami przyrody. To właśnie w tym okresie zimy w Ameryce Północnej notowano największe opady śniegu i trudne warunki do życia. Czasem nazywano ją też Głodnym Księżycem, bo zapasy żywności bywały wtedy na wyczerpaniu.

Czym jest pełnia Księżyca?

Pełnia to jedna z czterech głównych faz Księżyca. Występuje wtedy, gdy Ziemia znajduje się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, a cała widoczna z naszej perspektywy tarcza satelity jest oświetlona.

Cykl księżycowy trwa średnio 29,5 dnia. Zdarza się, że w jednym miesiącu kalendarzowym możemy zobaczyć dwie pełnie – drugą z nich określa się mianem "niebieskiego Księżyca". Gdy natomiast pełnia przypada w momencie, gdy Księżyc znajduje się wyjątkowo blisko Ziemi, mówi się o superpełni.

Pełnia Księżyca 1 lutego 2026. Te 4 znaki zodiaku mogą liczyć na pieniądze i miłość

Astrologicznie pełnia z początku lutego 2026 roku sprzyja domykaniu spraw i zbieraniu efektów wcześniejszych działań. Szczególnie korzystnie może wpłynąć na cztery znaki zodiaku:

Byk. Dla Byków to czas finansowych konkretów. Możliwa jest premia, zwrot pieniędzy lub dobra decyzja związana z pracą. W sferze prywatnej – większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Lew. Pełnia sprzyja sprawom sercowym. Lwy mogą doświadczyć umocnienia relacji albo poznać kogoś, kto szybko stanie się ważny. To także dobry moment na pokazanie się i zawalczenie o swoje.

Skorpion. Skorpiony mogą zamknąć trudny etap, zwłaszcza związany z emocjami lub przeszłymi relacjami. W zamian pojawi się ulga i przestrzeń na coś nowego – także w kwestiach materialnych.

Koziorożec. Dla Koziorożców to czas zawodowych efektów. Projekty, które długo się ciągnęły, mogą wreszcie przynieść realne korzyści. Pełnia sprzyja też rozmowom o przyszłości i długoterminowym planom.