"Nowy Golf we flocie. Boeing 737 MAX 8 o znakach rejestracyjnych SP-LYG zmierza do Warszawy" - poinformowały PLL LOT na portalu X.

Jak wynika z danych portalu śledzącego ruch lotniczy Flightradar24, Max 8 o numerach SP-LYG wyruszył ze Seattle w USA w nocy z soboty na niedzielę. Po 7 godzinach i 23 minutach maszyna dotarła do Rejkiawiku, skąd przed godziną 10.00 czasu polskiego w niedzielę wystartował do Warszawy.

Szósty Boeing 737 MAX 8 dla LOT-u wystartował z USA. Kiedy poleci z pasażerami?

Jak informował w piątek wieczorem na X rzecznik LOT Krzysztof Moczulski, jest to szósty Boeing 737 MAX 8 LOT-u z nowym wnętrzem. Jak wówczas dodał, linia kilka dni później przyjmie pasażerów na pokład nowej maszyny.

Polski przewoźnik zamówił 13 takich samolotów. Pierwszy dołączył do floty w grudniu ubiegłego roku, przed świętami Bożego Narodzenia, a 2 stycznia br. poleciał w pierwszy rejs z Warszawy do Madrytu. Kolejne maszyny wylądowały w Polsce w połowie stycznia. Pozostałe mają dotrzeć do połowy 2026 r.

Dostarczane B737 MAX 8 mają nową aranżację wnętrza, co ma poprawić jakość podróży. Maszyny zapewniają również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji CO2, co wpisuje się w cele LOT-u dotyczące zrównoważonego rozwoju. Samoloty mają obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic; w 2024 r. przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 18 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów – osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika lata też 47 Embraerów E-Jet: pięć E170, 15 maszyn E175 (w tym dwa do dyspozycji rządu), osiem E190, 16 maszyn E195 oraz trzy E195-E257. Te ostatnie dołączyły do floty firmy w lipcu 2024 r.

W połowie czerwca ub.r. LOT i Airbus podpisały w Paryżu umowę, zgodnie z którą Airbus dostarczy spółce samoloty typu A220. Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn A220 w dwóch wersjach: –100 i –300 w latach 2027-2031 oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów. LOT kupuje samoloty Airbusa po raz pierwszy w historii. Wartość całej umowy to ok. 9 mld dol.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów, a drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.