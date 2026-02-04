Merkury wchodzi do Ryb. 5 znaków zodiaku poczuje moc finansową i uczuciową

Merkury w Rybach nie sprzyja sztywnym planom ani twardym negocjacjom. Za to potrafi przynieść zaskakujące okazje finansowe, głębsze relacje i decyzje podejmowane "we właściwym momencie".

Dla pięciu znaków zodiaku ten tranzyt może okazać się wyjątkowo korzystny - zarówno w sprawach pieniędzy, jak i uczuć.

Co oznacza Merkury w Rybach?

Merkury odpowiada za myślenie, komunikację, umowy i finanse. W Rybach działa inaczej niż zwykle. Informacje przychodzą między wierszami. Liczy się empatia, wyczucie sytuacji i umiejętność słuchania. To dobry czas na:

rozmowy o uczuciach,

kreatywne pomysły na zarabianie,

intuicyjne decyzje finansowe,

powrót do dawnych kontaktów.

Trzeba jednak uważać na niejasne obietnice i zbyt idealistyczne wizje.

Te 5 znaków zodiaku odczuje przypływ finansowej i uczuciowej energii

Ryby. Dla Ryb to osobisty reset. Merkury wchodzi do ich znaku, wzmacniając pewność siebie i magnetyzm. Łatwiej im mówić o potrzebach i stawiać warunki – także finansowe. Możliwa jest propozycja współpracy lub dodatkowego dochodu, która pojawi się zupełnie niespodziewanie. W uczuciach – więcej odwagi i szczerości.

Skorpion. Skorpiony zaczną przyciągać okazje jak magnes. Merkury w Rybach sprzyja im w negocjacjach, twórczych projektach i inwestycjach opartych na zaufaniu. W relacjach pojawi się głębia i intensywność. To dobry moment na rozmowę, która zmieni dynamikę związku.

Rak. Dla Raków to czas emocjonalnej ulgi i finansowej intuicji. Mogą trafić na korzystną ofertę, zwrot pieniędzy lub pomysł, który z czasem przyniesie stabilność. W miłości łatwiej będzie powiedzieć to, co dotąd było przemilczane. Bliskość stanie się naturalna, bez presji.

Byk. Byki odczują poprawę w sprawach materialnych, zwłaszcza dzięki kontaktom z innymi ludźmi. Ktoś może polecić ich dalej, zaproponować współpracę albo pomóc w realizacji planu. W uczuciach zrobi się spokojniej i cieplej. To dobry moment na budowanie zaufania, a nie na dramaty.

Koziorożec. Choć Koziorożce wolą konkret, Merkury w Rybach pomoże im spojrzeć szerzej. Mogą zyskać finansowo dzięki elastyczności i otwartości na nowe formy działania. W relacjach łatwiej będzie im okazać emocje i zrozumieć punkt widzenia drugiej strony.

Merkury w Rybach. Na co uważać podczas tego tranzytu?

Merkury w Rybach sprzyja marzeniom, ale nie zawsze precyzji. Przed podpisaniem umów warto czytać drobny druk. Nie wszystko, co brzmi pięknie, okaże się trwałe. Jeśli jednak połączysz intuicję z rozsądkiem, ten czas może przynieść realne korzyści.

Ingres Merkurego do Ryb 6 lutego 2026 roku to zaproszenie do rozmów od serca, finansowych decyzji opartych na wyczuciu i relacji, które dają poczucie sensu. Dla niektórych znaków będzie to początek bardzo obiecującego etapu.