Jak podkreślono we wpisie, prezydent "wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów”. W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że mija pół roku, odkąd prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Przypomniał na platformie X, że "wnioski były składane dwukrotnie".

Nawrocki o braku "istotnych informacji"

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisywał od początku listopada ub.r. nominacji oficerskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, co uzasadniał brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

W połowie stycznia prezydent spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Szef MON zapowiedział wtedy, że wnioski ws. nominacji oficerskich w służbach ponownie wpłyną do Kancelarii Prezydenta. Dodał, że prezydent "w większości" przychyli się do skierowanych wniosków.