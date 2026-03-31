W rozmowie z PAP, kierownik badań powiedział, że rozpoczynając wykopaliska w kwartale za byłym kinem Milenium przy ul. Grodzkiej przy Starym Rynku w Słupsku, wiedział o sklepie kolonialnym w zniszczonej pod koniec II wojny światowej narożnej kamienicy z 1930 r. Zaznaczył jednak, że nie spodziewał się, iż w jej piwnicy jego ekipa natknie się na dobrze zachowaną maszynę do palenia kawy.

Niezwykłe odkrycie w Słupsku. Unikatowa maszyna do palenia kawy sprzed wojny

Urządzenie miało wbudowany piec. Wielkość wskazuje na to, że kawa była w nim wypalana na taką bardziej hurtową skalę. Maszyna została wyprodukowana w pierwszej połowie XX w. Producentem jest niemiecka firma powstała w 1868 r., która w latach 50. XX w. zmieniła nazwę i nadal wytwarza piece do palenia kawy – powiedział archeolog.

Zaznaczył, że to nowe znalezisko, dopiero będzie dokumentowane i oceniane. Wiadomo, że ze względu na to, że w miejscu prowadzenia prac archeologicznych inwestor planuje budowę parkingu podziemnego i kompleksu z usługami, zabytek trzeba będzie stąd zabrać.

To, gdzie trafi, jeszcze będzie ustalane na pewno w porozumieniu z konserwatorem zabytków i właścicielem terenu. Nie wykluczam, że poinformowujemy o nim także niemieckiego producenta – przekazał Marczewski.

Archeolog wskazał, że prace wykopaliskowe na Starym Rynku trwały etapami przez kilka lat. Te za byłym kinem Milenium prowadzone są od połowy 2025 r. i powinny się zakończyć w ciągu dwóch miesięcy.

Większość piwnic budynków powstałych między XVIII w. a początkiem XX w. została już przebadana. Częściowo zostały rozebrane, by sprawdzić, co kryje się pod nimi. Znaleźliśmy sporo zabudowy drewnianej, średniowiecznej, w tym latryny, studnie, zabudowy piwniczek. Pozyskaliśmy niemało materiału ceramicznego, zabytków metalowych, skórzanych, w tym fragmenty obuwia średniowiecznego. Te znaleziska są w trakcie konserwacji, opisu -powiedział.

Marczewski zaznaczył, że na teren planowanej inwestycji przy Starym Rynku w Słupsku (woj. pomorskie), archeolodzy jeszcze wrócą, gdy kolejne powierzchnie zostaną im udostępnione do badań.