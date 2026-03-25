W środę na platformie X europosłanka Konfederacji, działaczka Nowej Nadziei Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała o dołączeniu do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy. Tym samym polityczka opuściła grupę Europy Suwerennych Narodów, do której należą europosłowie współtworzącej Konfederację Nowej Nadziei - Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka - i weszła w szeregi ugrupowania w PE tworzonego przez m.in. Annę Bryłkę i Tomasza Buczka, którzy są działaczami drugiej składowej Konfederacji, czyli Ruchu Narodowego.

Ewa Zajączkowska-Hernik: To ogromny krok naprzód

"Dla mnie to bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód. Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego” - napisała Zajączkowska-Hernik na X.

Sławomir Mentzen podziękował europosłance

Na wpis Zajączkowskiej-Hernik odpowiedział lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, który podziękował europosłance "za ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych". "Życzę ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski!" - napisał Mentzen.

PAP zapytała Ewę Zajączkowską-Hernik, czy w dalszym ciągu pozostanie członkinią Nowej Nadziei Mentzena, czy będzie też działać w ramach Ruchu Narodowego, któremu przewodzi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii - zapewniła PAP. Dodała, że "najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen". Razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji - podkreśliła.

Europosłanka "dokonała samowykluczenia z partii"

Konfederacja składa się z dwóch partii: Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Nowej Nadziei (teraz Podatek Dochodowy) Sławomira Mentzena. Obie partie w rywalizują ze sobą o wpływy.

W Konfederacji Zajączkowska-Hernik reprezentowała skrzydło Mentzena. Ewa Zajączkowska-Hernik z nikim od nas nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie. Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii - mówi Onetowi Wojciech Machulski, rzecznik partii Sławomira Mentzena.