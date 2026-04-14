Policja weszła do Pałacu Elizejskiego. Prezydent Macron będzie miał kłopoty?

Każda uroczystość kosztowała Francję około 2 mln euro

Dziennik "Le Monde" zauważył, że śledczym na dostęp do pomieszczeń nie zezwolono na podstawie analizy, zgodnie z którą konstytucja zapewnia nienaruszalność pomieszczeń związanych z urzędem prezydenta państwa.

Media odnotowują, że śledczych interesuje wybór wyłącznie jednego przedsiębiorstwa - firmy o nazwie Shortcuts Events - do organizowania uroczystości wprowadzenia wybitnych postaci do Panteonu, gdzie spoczywają zasłużone dla Francji osobistości. Firma organizowała te uroczystości od 2002 do 2024 roku. Każda z nich, według "Le Canard enchaine", kosztowała państwo francuskie około 2 mln euro. W 2025 roku wyłoniona została inna firma.

To nie pierwsza wizyta policji w Pałacu Elizejskim

Po raz ostatni policja weszła do biur Pałacu Elizejskiego w 2018 roku, za pierwszej kadencji prezydenta Emmanuela Macrona. Miało to związek ze sprawą Alexandre'a Benalli, współpracownika prezydenta, który został uchwycony przez kamerę, gdy podczas demonstracji 1-majowej w Paryżu pobił jednego z uczestników manifestacji. Wówczas policja przeszukała biuro Benalli.