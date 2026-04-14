Dziennik Gazeta Prawana logo

Były mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy wielomilionowych oszustw

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 17:08
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Były mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy wielomilionowych oszustw
Były mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy wielomilionowych oszustw/Shutterstock
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, został we wtorek zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Sprawa dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano w tej sprawie trzy osoby.

Były mąż Kaczyńskiej transportowany do Warszawy

W związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, został zatrzymany Marcin D. i inne osoby, które są transportowane do Warszawy - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Kaczyński uderzył w Magyara fake newsem. "Upiekł szczenię"
Kaczyński uderzył w Magyara fake newsem. "Upiekł szczenię"

Wyjaśnił, że "sprawa dotyczy popełnienia szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych". Podkreślił, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Marcin D. już wcześniej miał problemy z prawem

Marcin D. został w sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.

Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.

W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku został zawieszony w czynnościach zawodowych.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prokuraturaMarta KaczyńskaMarcin D.były mąż marty kaczyńskiej
Powiązane
Marta Kaczyńska
Marta Kaczyńska: Ciała wielu ofiar zostały potraktowane w sposób niewyobrażalny. To wręcz haniebne
Prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska z córkami
Prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska złożyli kwiaty na sarkofagu pary prezydenckiej na Wawelu
Marta Kaczyńska
Marta Kaczyńska pokazała nieznane zdjecie rodziców z prywatnej uroczystości
Marta Kaczyńska
Marta Kaczyńska krytykuje akcję Rubik i ostrzega przed masturbacją
Marta Kaczyńska
Wybuch na pokładzie Tu-154M? Marta Kaczyńska: Są podstawy, by formułować takie domniemanie
Marta Kaczyńska
Marta Kaczyńska wspomina Barbarę Skrzypek. Pisze o "tragicznie zmarłej"
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraByły mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy wielomilionowych oszustw »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj