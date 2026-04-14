Kaczyński uderzył w Magyara fake newsem. "Upiekł szczenię"

Kaczyński powielił nieprawdziwą informację

Kaczyński zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego nie pogratulował Magyarowi zwycięstwa, powiedział, że jego zwycięstwo jest jednym z objawów "zupełnej znieczulicy społeczeństw europejskich na fakty, nawet najbardziej drastyczne". To jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji. Takich ludzi po prostu w życiu publicznym Polski, Europy i świata być nie powinno - powiedział prezes PiS.

Co miał na myśli Kaczyński mówiąc te słowa pod adresem Magyara? Prezes PiS powiedział, że ma chodzi mu o "niebywałe wyczyny w życiu prywatnym" przyszłego węgierskiego premiera. Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię - wypalił Kaczyński. Szef największej opozycyjnej partii w ten sposób powielił fake newsa. Dziennikarze już dawno ustalili, że pojawiająca się informacja dotycząca Magyara nie jest prawdą.

Ziobro i Romanowski nie mogą liczyć na uczciwy proces

Na pytanie, czy według niego dwaj politycy PiS, b. minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro i b. wiceszef MS Marcin Romanowski, którzy za rządów Viktora Orbana otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową, wrócą teraz do Polski, Kaczyński wyraził nadzieję, że tak się nie stanie.

Zdaniem szefa PiS, Ziobro i Romanowski w Polsce "absolutnie nie mają szans na żaden uczciwy proces". Tylko ktoś, kto jest zupełnie ślepy albo zaślepiony może uważać, że w Polsce nie ma w tej chwili aktów niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania praworządności (...) Jest w tej chwili proces budowy dyktatury i to takiej dyktatury wyjątkowo obrzydliwej - uważa Kaczyński.

W poniedziałek na konferencji prasowej Magyar poinformował, że Węgry "nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową". Dodał, że Ziobro i Romanowski "nie zostaną długo" na Węgrzech. Jeszcze w trakcie kampanii zapewniał, że po wyborach dojdzie do ich ekstradycji. Obaj są podejrzani w śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości z Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego na wniosek prokuratury wydany został przez warszawski sąd Europejski Nakaz Aresztowania. Wniosek o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Porażka Obrana nie osłabi prawicy

Kaczyński zapytano też, czy klęska Viktora Orbana osłabi prawicę. Na pewno prawica cieszyłaby się, gdyby Orban wygrał, ale jeżeli chodzi o osłabienie (prawicy), to bez przesady - powiedział Kaczyński.

Na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki popełnił błąd popierając Orbana, prezes PiS stwierdził, że prezydent nie popełnił błędu. Nie popełnił błędu z tego względu, że w szczególności na forum Unii Europejskiej mieliśmy w premierze Orbanie dobrego sojusznika. Dlatego ta nasza współpraca była dla Polski,(...) czymś bardzo cennym - powiedział Kaczyński.

Magyar po 16 latach obalił rządy Orbana

W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się w niedzielę, 12 kwietnia na Węgrzech dojdzie do zmiany władzy. Po 16 latach z funkcji premiera będzie musiał ustąpić Viktor Orban (Fidesz), jego miejsce zajmie Peter Magyar, którego ugrupowanie zdobyło 137 z 199 miejsc w jednoizbowym parlamencie - Zgromadzeniu Narodowym.