Dramatyczne sceny w szkole w Turcji. 16 osób rannych, napastnik nie żyje

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 10:58
Uzbrojony napastnik otworzył we wtorek ogień w jednej ze szkół średnich w mieście Siverek na południu Turcji i wziął kilka osób jako zakładników - poinformował dziennik "Haber Turk”. Kilka osób zostało rannych.

Atak w szkole w Turcji. Są ranni

Turecka gazeta podała, że atak przeprowadził najprawdopodobniej uczeń szkoły. Na miejsce skierowano policję, jednostki specjalne i służby medyczne.

Wielu uczniów ewakuowano, jednak napastnik wziął kilka osób jako zakładników.

Sprawca popełnił samobójstwo

Co najmniej 16 osób zostało rannych we wtorek w ataku w szkole w mieście Siverek na południu Turcji, a napastnik popełnił samobójstwo - oświadczył we wtorek gubernator prowincji Sanliurfa Hasan Sildak, cytowany przez dziennik "Hurriyet”.

Napastnik był byłem uczniem szkoły, miał 19 lat - dodał Sildak.

Nagrania publikowane przez tureckie media pokazują uczniów uciekających z budynku szkoły. Na miejsce zdarzenia skierowano oddziały specjalne i służby ratunkowe. Przed popełnieniem samobójstwa - dodano - napastnik wziął kilku uczniów jako zakładników.

