Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? "Kopiuje polski scenariusz"

Prasa francuska relacjonuje konferencję prasową Petera Magyara, którego "Le Monde" nazywa politykiem "konserwatywnym, ale proeuropejskim".

Orban i kopiowanie scenariusza polskiego

Zdaniem dziennika "klęska (urzędującego premiera Węgier – PAP) Viktora Orbana otwiera nową erę" na Węgrzech. Jednocześnie "Le Monde" zwraca uwagę na "bojowy" ton wystąpienia Orbana w niedzielę wieczorem. Ocenia, że wystąpienie to "wydaje się wskazywać, że Fidesz (partia Orbana – PAP) przygotowuje się do walki prawnej przeciwko nowej władzy w celu kopiowania scenariusza polskiego". Jak dodaje "Le Monde", w Polsce większość rządząca kierowana przez premiera Donalda Tuska "doświadcza wielkich trudności w demontowaniu reform swoich poprzedników" z Prawa i Sprawiedliwości.

Lawirowanie Magyara w sprawie Ukrainy

Choć bardzo wyczekiwano wypowiedzi Magyara na temat Ukrainy i blokowanych dotąd przez Węgry unijnej pomocy dla tego kraju, zwycięzca wyborów – zdaniem "Le Monde" – "lawirował" w tej sprawie, odsyłając ten temat do dyskusji "technicznych". "Nie mówiąc tego wyraźnie, dał jednak do zrozumienia, że nie widzi powodu do utrzymania weta (Węgier)" – ocenia dziennik. Zdaniem "Le Monde" przywódca węgierskiej opozycji celowo podczas kampanii pozostawał "dwuznaczny" w sprawie Ukrainy, by nie drażnić "sceptycznej wobec wspierania Kijowa" opinii publicznej. "Zdecydowane zwycięstwo (w wyborach – PAP) mogło pozwolić mu mówić otwarcie, ale wybrał utrzymanie tej dwuznaczności" – komentuje dziennik.

Limity współpracy Węgier z UE

"Le Figaro" prognozuje, że sprawa wsparcia dla Ukrainy "może pokazać limity współpracy" Węgier z Unią Europejską. Ekspertka German Marshalla Fund Zsuzsanna Vegh również zwraca uwagę, że Magyar unikał tego tematu w kampanii i jej zdaniem "będzie dobrze, jeśli zamiast blokowania, zaangażuje się w negocjacje". Chodzi np. o otwarcie rozdziałów technicznych dotyczących procesu akcesji Ukrainy do UE; jak ocenia "Le Figaro", jest to temat, w którym dotąd "kilka innych stolic" europejskich zasłaniało się wetem Węgier, by spowolnić tempo negocjacji.