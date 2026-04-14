Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? "Kopiuje polski scenariusz"

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 09:47
Viktor Orban/East News
"Le Monde" zauważa, że Viktor Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i szykuje "polski scenariusz". Zarazem francuski dziennik ocenia, że zwycięzca wyborów parlamentarnych na Węgrzech Peter Magyar utrzymał "pewien stopień dwuznaczności na temat Ukrainy", jednak zarysował powrót Węgier do państwa prawa.

Prasa francuska relacjonuje konferencję prasową Petera Magyara, którego "Le Monde" nazywa politykiem "konserwatywnym, ale proeuropejskim".

Orban i kopiowanie scenariusza polskiego

Zdaniem dziennika "klęska (urzędującego premiera Węgier – PAP) Viktora Orbana otwiera nową erę" na Węgrzech. Jednocześnie "Le Monde" zwraca uwagę na "bojowy" ton wystąpienia Orbana w niedzielę wieczorem. Ocenia, że wystąpienie to "wydaje się wskazywać, że Fidesz (partia Orbana – PAP) przygotowuje się do walki prawnej przeciwko nowej władzy w celu kopiowania scenariusza polskiego". Jak dodaje "Le Monde", w Polsce większość rządząca kierowana przez premiera Donalda Tuska "doświadcza wielkich trudności w demontowaniu reform swoich poprzedników" z Prawa i Sprawiedliwości.

Lawirowanie Magyara w sprawie Ukrainy

Choć bardzo wyczekiwano wypowiedzi Magyara na temat Ukrainy i blokowanych dotąd przez Węgry unijnej pomocy dla tego kraju, zwycięzca wyborów – zdaniem "Le Monde" – "lawirował" w tej sprawie, odsyłając ten temat do dyskusji "technicznych". "Nie mówiąc tego wyraźnie, dał jednak do zrozumienia, że nie widzi powodu do utrzymania weta (Węgier)" – ocenia dziennik. Zdaniem "Le Monde" przywódca węgierskiej opozycji celowo podczas kampanii pozostawał "dwuznaczny" w sprawie Ukrainy, by nie drażnić "sceptycznej wobec wspierania Kijowa" opinii publicznej. "Zdecydowane zwycięstwo (w wyborach – PAP) mogło pozwolić mu mówić otwarcie, ale wybrał utrzymanie tej dwuznaczności" – komentuje dziennik.

Limity współpracy Węgier z UE

"Le Figaro" prognozuje, że sprawa wsparcia dla Ukrainy "może pokazać limity współpracy" Węgier z Unią Europejską. Ekspertka German Marshalla Fund Zsuzsanna Vegh również zwraca uwagę, że Magyar unikał tego tematu w kampanii i jej zdaniem "będzie dobrze, jeśli zamiast blokowania, zaangażuje się w negocjacje". Chodzi np. o otwarcie rozdziałów technicznych dotyczących procesu akcesji Ukrainy do UE; jak ocenia "Le Figaro", jest to temat, w którym dotąd "kilka innych stolic" europejskich zasłaniało się wetem Węgier, by spowolnić tempo negocjacji.

Źródło PAP
Tematy: Donald TuskwęgryViktor OrbanPeter Magyar
oprac. Piotr Kozłowski
Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? "Kopiuje polski scenariusz"
