Marszałek Czarzasty zapowiada wyjaśnienie kontaktów PiS i Orbana. Będą rozmowy z Węgrami

oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 12:17
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada śledztwo ws. kontaktów PiS z Orbanem/PAP
Kontakty między PiS i Fideszem Viktora Orbana zostaną wzięte pod lupę. Jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, będą rozmowy z Węgrami na temat powołania specjalnej grupy parlamentarnej, która się tym zajmie. Chodzi np. o kontrakty między polskim Orlenem a węgierskim MOL-em.

Na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Czarzasty przekazał, że podjął szereg decyzji w związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i zwycięstwem partii TISZA. Marszałek zadeklarował gotowość do współpracy z parlamentem węgierskim oraz zapowiedział, że zaprosi swojego odpowiednika do Polski.

Czarzasty o potencjalnym śledztwie

"Również będziemy rozmawiali ze stroną węgierską na temat potrzeby bądź braku powołania grupy parlamentarnej w celu potencjalnie śledztwa parlamentarnego na temat kontaktów między PiS-em a Fideszem oraz czego skutkiem były kontrakty między Orlenem a MOL-em" - oświadczył Czarzasty. W listopadzie 2022 r. PKN Orlen zawarł z MOL umowę sprzedaży stacji paliw należących wcześniej do sieci Lotos za 610 mln dolarów.

Czarzasty wstydzi się za Nawrockiego

Ja się za to wstydzę. Każdy Polak w tej chwili się wstydzi za to, że prezydent Polski po prostu jeździ do najbliższego przyjaciela Putina - stwierdził Włodzimierz Czarzasty w Polsacie News w kontekście wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech i jego poparcia dla Viktora Orbana. Według Czarzastego prezydent nie ocenił racjonalnie sytuacji politycznej na Węgrzech, a spotkanie z Orbanem "będzie się za nim ciągnąć".

Źródło PAP
