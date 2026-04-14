Na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Czarzasty przekazał, że podjął szereg decyzji w związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i zwycięstwem partii TISZA. Marszałek zadeklarował gotowość do współpracy z parlamentem węgierskim oraz zapowiedział, że zaprosi swojego odpowiednika do Polski.

Czarzasty o potencjalnym śledztwie

"Również będziemy rozmawiali ze stroną węgierską na temat potrzeby bądź braku powołania grupy parlamentarnej w celu potencjalnie śledztwa parlamentarnego na temat kontaktów między PiS-em a Fideszem oraz czego skutkiem były kontrakty między Orlenem a MOL-em" - oświadczył Czarzasty. W listopadzie 2022 r. PKN Orlen zawarł z MOL umowę sprzedaży stacji paliw należących wcześniej do sieci Lotos za 610 mln dolarów.

Czarzasty wstydzi się za Nawrockiego

Ja się za to wstydzę. Każdy Polak w tej chwili się wstydzi za to, że prezydent Polski po prostu jeździ do najbliższego przyjaciela Putina - stwierdził Włodzimierz Czarzasty w Polsacie News w kontekście wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech i jego poparcia dla Viktora Orbana. Według Czarzastego prezydent nie ocenił racjonalnie sytuacji politycznej na Węgrzech, a spotkanie z Orbanem "będzie się za nim ciągnąć".