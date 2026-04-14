Szokująco wysokie nagrody w Kancelarii Prezydenta. Tyle wypłacono za kadencji Nawrockiego

W 2025 r. pracownicy Kancelarii Prezydenta otrzymali nagrody. Według danych uzyskanych przez "Fakt" suma wypłaconych nagród przekroczyła 1,1 mln zł, a część tej kwoty została rozdysponowana już za czasów nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Daje to średnio 3200 zł na osobę.

Ile nagród wypłacono za kadencji Karola Nawrockiego?

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta na początku sierpnia 2025 roku. Przed nim, pod koniec kadencji Andrzeja Dudy, wypłacono pracownikom Kancelarii Prezydenta niemal 693,7 tys. zł nagród - otrzymały je wtedy 268 osób. Jak pokazują wyliczenia, około 445 tys. zł z rocznej puli trafiło do urzędników już za nowej prezydentury, czyli za kadencji Karola Nawrockiego. Kancelaria odpowiadając "Faktowi" nie podała dokładnej liczby nagrodzonych, ale z obliczeń wynika, że mogło być ich ponad 300. Kancelaria zaznaczyła wyraźnie: nagrody nie objęły ministrów prezydenckich ani innych osób na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Zasada wypłacania nagród w Kancelarii Prezydenta

Sama zasada wypłacania nagród w urzędach państwowych nie budzi kontrowersji. Wątpliwości pojawiają się, gdy niemal każdy pracownik dostaje taki bonus. Nagrody wypłacane są na podstawie ustawy z 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych. Prawo pozwala tworzyć fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych. Pieniądze te pozostają w dyspozycji kierowników jednostek i mają trafiać do osób za szczególne osiągnięcia.