Szokująco wysokie nagrody w Kancelarii Prezydenta. Tyle wypłacono za kadencji Nawrockiego

oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 11:48
Już za kadencji Karola Nawrockiego urzędnicy Kancelarii dostali wysokie nagrody/Shutterstock
Kancelaria Prezydenta wypłaciła w zeszłym roku ponad 1,1 mln zł nagród swoim pracownikom. Spora część tej kwoty trafiła do urzędników już za czasów Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku, zastępując Andrzeja Dudę, którego druga kadencja zakończyła się tego samego dnia.

W 2025 r. pracownicy Kancelarii Prezydenta otrzymali nagrody. Według danych uzyskanych przez "Fakt" suma wypłaconych nagród przekroczyła 1,1 mln zł, a część tej kwoty została rozdysponowana już za czasów nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Daje to średnio 3200 zł na osobę.

Polacy ocenili Nawrockiego. W sondażach widać już wyraźny trend
Ile nagród wypłacono za kadencji Karola Nawrockiego?

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta na początku sierpnia 2025 roku. Przed nim, pod koniec kadencji Andrzeja Dudy, wypłacono pracownikom Kancelarii Prezydenta niemal 693,7 tys. zł nagród - otrzymały je wtedy 268 osób. Jak pokazują wyliczenia, około 445 tys. zł z rocznej puli trafiło do urzędników już za nowej prezydentury, czyli za kadencji Karola Nawrockiego. Kancelaria odpowiadając "Faktowi" nie podała dokładnej liczby nagrodzonych, ale z obliczeń wynika, że mogło być ich ponad 300. Kancelaria zaznaczyła wyraźnie: nagrody nie objęły ministrów prezydenckich ani innych osób na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Zasada wypłacania nagród w Kancelarii Prezydenta

Sama zasada wypłacania nagród w urzędach państwowych nie budzi kontrowersji. Wątpliwości pojawiają się, gdy niemal każdy pracownik dostaje taki bonus. Nagrody wypłacane są na podstawie ustawy z 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych. Prawo pozwala tworzyć fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych. Pieniądze te pozostają w dyspozycji kierowników jednostek i mają trafiać do osób za szczególne osiągnięcia.

Powiązane
Radiowóz tureckiej policji
Dramatyczne sceny w szkole w Turcji. 16 osób rannych, napastnik nie żyje
Zbigniew Ziobro
Prokuratura musi czekać na ENA ws. ściągnięcia Ziobry z Węgier? "To nie jest jedyny sposób"
iran 2026 ciesnina Ormuz blokada Ormuz Rich Starry
Amerykańska blokada Iranu nie działa? Tankowiec prześlizgnął się przez Ormuz
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
