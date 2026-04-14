Amerykańska blokada Iranu nie działa? Tankowiec prześlizgnął się przez Ormuz

Wojciech Rodak
wczoraj, 10:28
[aktualizacja wczoraj, 11:15]
Tankowiec Rich Starry, należący do chińskiego armatora i pływający pod banderą Malawi, przepłynął we wtorek przez Cieśninę Ormuz - wynika z danych serwisu MarineTraffic. Przypomnijmy - od poniedziałku Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę dla statków wypływających do i z irańskich portów.

Rich Starry przepłynął Cieśninę Ormuz przy drugiej próbie

Statek po raz pierwszy próbował pokonać cieśninę około południa w poniedziałek, lecz na krótko zawrócił w pobliżu irańskiej wyspy Keszm. Wieczorem podjął kolejną próbę i - według MarineTraffic - przepłynął cieśninę we wtorek nad ranem.

Tankowiec jest na liście sankcyjnej USA. Zmierza do Chin

Tankowiec Rich Starry należy do spółki Full Star Shipping Ltd, powiązanej z firmą Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. Od 2023 r. jednostka znajduje się na amerykańskiej liście sankcyjnej ze względu na związki z Iranem. Do kwietnia 2023 r. statek nosił nazwę Full Star i pływał pod banderą Hongkongu.

Nie ustalono, z którego portu Rich Starry wyruszył w rejs. Z danych przekazanych stacji CNN przez firmę Kpler wynika, że statek przewoził ładunek metanolu. Jako kraj docelowy następnego portu wskazano Chiny.

Amerykańska blokada irańskich portów

Amerykańska blokada w rejonie Cieśniny Ormuz rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego. Jak podała agencja Reuters, załogom statków w regionie przekazano ostrzeżenie, że "statki wchodzące na zablokowany obszar lub opuszczające go bez zezwolenia podlegają przechwyceniu, zawróceniu i zajęciu". Dotyczy to jednostek pod jakąkolwiek banderą, które wypływają lub wpływają do irańskich portów, terminali naftowych lub obszarów przybrzeżnych na całym wybrzeżu Iranu.

W komunikacie poinformowano, że dostawy materiałów humanitarnych, w tym żywności i leków, będą dozwolone po inspekcji. Blokada nie obejmuje statków wypływających z innych państw Zatoki Perskiej niż Iran.

Trump zwiększa presję na Iran

Blokadę w rejonie Cieśniny Ormuz zapowiedział w niedzielę prezydent USA Donald Trump w reakcji na fiasko negocjacji z Iranem. Przedstawił ją jako element presji na reżim w Teheranie, polegający na pozbawieniu go dochodów ze sprzedaży ropy.

Przypomnijmy - wcześniej administracja USA zezwalała na eksport irańskiej ropy, by obniżyć jej cenę na globalnym rynku.

