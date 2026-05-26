"Kilka osób zginęło w zderzeniu pociągu z busem szkolnym w Buggenhout w Belgii" - informują lokalne media.
Katastrofa kolejowa w Belgii
W wyniku zderzenia pociągu z autobusem szkolnym w belgijskim mieście Buggenhout we wtorek rano zginęło kilka osób - poinformowała agencja Reuters.
Do wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem na przejeździe kolejowym około 1 kilometra od stacji Buggenhout. Stacja RTL poinformowała o czterech ofiarach śmiertelnych: dwójce uczniów, nauczycielu i kierowcy samochodu.
Minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin napisał w poście na portalu X, że "z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznym wypadku, który miał miejsce w Buggenhout". Nie podał dalszych szczegółów.
