Katastrofa kolejowa w Belgii

W wyniku zderzenia pociągu z autobusem szkolnym w belgijskim mieście Buggenhout we wtorek rano zginęło kilka osób - poinformowała agencja Reuters.

Do wypadku doszło we wtorek wczesnym rankiem na przejeździe kolejowym około 1 kilometra od stacji Buggenhout. Stacja RTL poinformowała o czterech ofiarach śmiertelnych: dwójce uczniów, nauczycielu i kierowcy samochodu.

Minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin napisał w poście na portalu X, że "z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznym wypadku, który miał miejsce w Buggenhout". Nie podał dalszych szczegółów.