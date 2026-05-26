Dziennik Gazeta Prawana logo

Katastrofa w Seulu. Wiadukt runął podczas inspekcji, są ofiary śmiertelne

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:45
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się wiaduktu w Korei Południowej
Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się wiaduktu w Korei Południowej/PAP/EPA
Tragiczny finał kontroli bezpieczeństwa w stolicy Korei Południowej. We wtorek w Seulu zawalił się fragment wiaduktu przeznaczonego do rozbiórki, grzebiąc pod gruzami osoby sprawdzające stan techniczny obiektu. W wyniku katastrofy zginęły trzy osoby, a kolejne trzy trafiły do szpitala. Władze miasta wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

W poniedziałek wieczorem pracownicy budowlani zauważyli niepokojące oznaki niestabilności wiaduktu, który od lat planowano wyburzyć. Ze względów bezpieczeństwa natychmiast wstrzymali prace rozbiórkowe i wezwali zespół specjalistów. We wtorek po południu grupa inspektorów weszła na teren obiektu, aby ocenić jego stan. Wtedy doszło do zawalenia się konstrukcji.

Runął wiadukt. Są ofiary śmiertelne

Siła runięcia wiaduktu była tak duża, że nie pozostawiła szans przebywającym na nim ludziom. Straż pożarna potwierdziła śmierć trzech osób. Kolejne trzy osoby odniosły obrażenia i trafiły pod opiekę lekarzy. Jak podają lokalne władze, ofiary to głównie urzędnicy miejscy z wydziału prac publicznych oraz zewnętrzny ekspert, który wspierał proces oceny technicznej wiaduktu.

Tragedia na przejeździe pod Rogoźnem. Nowe informacje po katastrofie w Garbatce
Tragedia na przejeździe pod Rogoźnem. Nowe informacje po katastrofie w Garbatce

Wiadukt z 1966 roku

Wiadukt, który runął, wybudowano w 1966 roku. Od dłuższego czasu inżynierowie wskazywali na liczne wady konstrukcyjne obiektu, dlatego władze Seulu podjęły decyzję o jego całkowitym demontażu. Katastrofa wydarzyła się tuż przed planowanym wyburzeniem, w momencie, gdy zespół specjalistów próbował ustalić, czy dalsze prace mogą odbywać się w sposób kontrolowany.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćKorea Południowawiaduktzawalenie
Powiązane
Chińska straż pożarna
Potężny wybuch gazu w kopalni w Chinach. Co najmniej 90 osób zginęło
Zderzenie odrzutowców w Idaho
Zderzenie dwóch odrzutowców. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął
Sudan Południowy
Katastrofa samolotu w Sudanie Południowym. Zginęło 14 osób
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKatastrofa w Seulu. Wiadukt runął podczas inspekcji, są ofiary śmiertelne »
Zobacz
|
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj