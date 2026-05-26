Katastrofa w Seulu. Wiadukt runął podczas inspekcji, są ofiary śmiertelne

W poniedziałek wieczorem pracownicy budowlani zauważyli niepokojące oznaki niestabilności wiaduktu, który od lat planowano wyburzyć. Ze względów bezpieczeństwa natychmiast wstrzymali prace rozbiórkowe i wezwali zespół specjalistów. We wtorek po południu grupa inspektorów weszła na teren obiektu, aby ocenić jego stan. Wtedy doszło do zawalenia się konstrukcji.

Runął wiadukt. Są ofiary śmiertelne

Siła runięcia wiaduktu była tak duża, że nie pozostawiła szans przebywającym na nim ludziom. Straż pożarna potwierdziła śmierć trzech osób. Kolejne trzy osoby odniosły obrażenia i trafiły pod opiekę lekarzy. Jak podają lokalne władze, ofiary to głównie urzędnicy miejscy z wydziału prac publicznych oraz zewnętrzny ekspert, który wspierał proces oceny technicznej wiaduktu.

Wiadukt z 1966 roku

Wiadukt, który runął, wybudowano w 1966 roku. Od dłuższego czasu inżynierowie wskazywali na liczne wady konstrukcyjne obiektu, dlatego władze Seulu podjęły decyzję o jego całkowitym demontażu. Katastrofa wydarzyła się tuż przed planowanym wyburzeniem, w momencie, gdy zespół specjalistów próbował ustalić, czy dalsze prace mogą odbywać się w sposób kontrolowany.