Chiny będą wściekłe. "Azjatyckie NATO" ma nowe porozumienie

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 12:04
[aktualizacja dzisiaj, 12:07]
Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong, minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar, minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio uczestniczą we wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Quad w Nowym Delhi w Indiach, 26 maja 2026 r.
Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Australia, tworzące grupę QUAD, podpisały porozumienie dotyczące minerałów krytycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Państwa uzgodniły także wspólną budowę portu na Fidżi, poinformował we wtorek po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Delhi sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Porozumienie QUAD

- Ramy współpracy QUAD w sferze minerałów krytycznych będą pomagały nam wykorzystywać narzędzia polityki ekonomicznej i koordynować inwestycje, aby wzmocnić łańcuchy dostaw minerałów krytycznych, łącznie z ich wydobyciem i przetwarzaniem, a także recyklingiem – oświadczył Rubio.

Zapowiedział też współpracę w sferze infrastruktury portowej, „zwłaszcza w reakcji na niewystarczający potencjał portowy na wyspach Pacyfiku”, jak również inicjatywę nadzoru morskiego, w ramach której cztery kraje zintensyfikują dzielenie się informacjami.

Szef dyplomacji Indii Subrahmanyam Jaishankar powiedział, że na spotkaniu rozmawiano na temat bezpieczeństwa i swobody handlu morskiego. Według niego kraje należące do grupy będą też pogłębiać współdziałanie w takich sferach jak sieć logistyczna czy połączenia przy pomocy kabli podmorskich.

Szefowie dyplomacji państw QUAD potępili we wspólnym oświadczeniu ataki na statki handlowe, a także wyrazili zaniepokojenie sytuacją na Morzu Wschodniochińskim oraz militaryzacją spornych miejsc na Morzu Południowochińskim

Podczas spotkania Indie i USA podpisały osobne porozumienie o wzmocnieniu współpracy w sferze minerałów krytycznych.

Chiny: Nie popieramy tworzenia ekskluzywnych klik czy bloków konfrontacyjnych

Chiny podkreśliły we wtorek, nawiązując do grupy QUAD, że współpraca między krajami powinna sprzyjać pokojowi, stabilności i dobrobytowi w regionie. – Nie popieramy tworzenia ekskluzywnych klik czy bloków konfrontacyjnych. Żadna współpraca nie powinna podkopywać wzajemnego zaufania i współpracy między krajami – oznajmiła rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning na konferencji prasowej.

Czym jest QUAD?

Kraje QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, czyli Czterostronny Dialog nt. Bezpieczeństwa) łączy chęć współpracy w sferze bezpieczeństwa morskiego, łańcuchów dostaw oraz strategii regionalnej wobec poszerzania przez Chiny wpływów wojskowych i gospodarczych w regionie Indo-Pacyfiku. Rubio, który od soboty przebywa w Indiach z czterodniową wizytą, podkreślił znaczenie utrzymania „wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku”.

Poruzmienie QUAD bywa również nazywane "azjtyckim NATO".

Źródło PAP
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
