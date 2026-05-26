Tragedia na przejeździe pod Rogoźnem. Nowe informacje po katastrofie w Garbatce

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:55
Tragedia na przejeździe pod Rogoźnem. Nowe informacje po katastrofie w Garbatce/PAP
"Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy" - poinformował we wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła jedna osoba.

Katastrofa kolejowa w Garbatce

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło w poniedziałkowe popołudnie. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana.

We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że działania policji na miejscu zdarzenia już się zakończyły.

Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy. Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku – powiedział.

Dodał, że cały ten teren został teraz przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie zajmować się tą sprawą.

Plan działania ws. wykolejonego pociągu

Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceniać będą infrastrukturę w tym miejscu tak, żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny – podkreślił Borowiak.

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie podano, że w momencie wypadku pociągiem podróżowało 16 pasażerów.

"Jedna osoba z urazem głowy została profilaktycznie przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie. W składzie znajdowali się również maszynista oraz kierownik pociągu. Maszynista pozostaje pod opieką i składa wyjaśnienia odpowiednim służbom” – wskazano w komunikacie. Zapewniono przy tym, że spółka zapewni wsparcie psychologiczne wszystkim pracownikom uczestniczącym w wypadku.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK powiedziała, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem STOP.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.

