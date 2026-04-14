Prokuratura musi czekać na ENA ws. ściągnięcia Ziobry z Węgier? "To nie jest jedyny sposób"

Beata Zatońska
wczoraj, 10:41
Trwa postępowanie ws. wydania ENA dla Zbigniewa Ziobry/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. ENA już wcześniej wydano ws. przebywającego na Węgrzech Marcina Romanowskiego. Czy to znaczy, że obaj szybko wrócą do Polski? Od czego jeszcze zależy ściągnięcie ich do kraju?

Rzecznik PK przypomniał jednocześnie, że wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości oczekuje na rozpatrzenie od lutego br. "10 lutego 2026 r. prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie ENA wobec podejrzanego Zbigniewa Ziobry. Dotychczas wniosek ten nie został rozpoznany. Sąd nie wyznaczył również terminu posiedzenia w przedmiocie jego rozpatrzenia" - napisał prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, na platformie X.

Zarzuty wobec Ziobry

Pod koniec listopada ub.r. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach dla Ziobry związanych z pełnieniem przez niego w latach 2015-2023 funkcji szefa MS i PG. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Na początku br. poinformowano, że Węgry przyznały Ziobrze ochronę międzynarodową. Po tym gdy warszawski sąd rejonowy zgodził na aresztowanie Ziobry, prokuratura wystąpiła na początku lutego do warszawskiego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zarzutu wobec Romanowskiego

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany o popełnienie 19 przestępstw związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Po uchyleniu immunitetu przez Zgromadzenie Parlamentarnego Rady Europy w październiku 2024 r. ponownie usłyszał zarzuty, a sąd zgodził się na jego areszt. W drugiej połowie grudnia 2024 r. polityk poinformował jednak, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co znacząco komplikuje dalszy bieg postępowania.

Magyar nie ochroni Ziobry i Romanowskiego

W wyborach na Węgrzech w niedzielę wygrał Peter Magyar. Parasol ochronny nad Ziobrą i Romanowskim rozpostarł ustępujący premier Viktor Orban. "Sugerowałem im już wcześniej, żeby nie chodzili do Ikei i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo. Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców" - podkreślił Magyar. Dodał, że liczy na szybkie odbudowanie relacji pomiędzy Węgrami i Polską. Zapowiedział, że uda się do Warszawy na początku maja - będzie to jego pierwsza zagraniczna wizyta w charakterze premiera Węgier.

Czy ENA to jedyny sposób na ściągnięcie Ziobry i Romanowskiego do Polski?

"Prokuratura nie musi biernie czekać na finalizację procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry" - wskazuje w rozmowie z WP mec. Damian Tomanek, adwokat specjalizujący się w sprawach poszukiwań. Jego zdaniem w praktyce wiele może zależeć nie tylko od organów ścigania, ale także od działań politycznych i dyplomatycznych. "Europejski Nakaz Aresztowania to ważne narzędzie, ale nie jedyne. Istnieją również inne ścieżki, w tym działania administracyjne czy bilateralne ustalenia między państwami - podkreśla mec. Damian Tomanek. "Mamy sprawę Pawła S., który przebywał na Dominikanie. To państwo nie stosuje Europejskiego Nakazu Aresztowania, a Polska nie ma z nim umowy ekstradycyjnej. Mimo to doszło do zatrzymania i przekazania tej osoby polskim organom ścigania" - mówi prawnik Wirtualnej Polsce.

Komorowski do Ziobry i Romanowskiego: Nie czekajcie na zatrzymanie, wracajcie do Polski

Kluczowa rola prokuratora generalnego w sprawie Ziobry i Romanowskiego

Zdaniem mecenasa kluczowa jest wola polityczna i sprawność działań dyplomatycznych. - "Dużo zależy od władz danego państwa, ale również od skuteczności działań ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka" - ocenia rozmówca WP.

Peter Magyar bierze się za media publiczne na Węgrzech. Mocna zapowiedź

Podróże bez paszportu pod parasolem służb?

Ekspert wyjaśnia Wirtualnej Polsce, że ewentualne przemieszczanie się Ziobry i Romanowskiego do państw trzecich poza standardowymi procedurami rodzi poważne pytania. "Wjazd bez paszportu do innego kraju, poza tymi, o których było wyżej, będzie oznaczał, że w taki przerzut przez granicę prawdopodobnie zaangażowane są służby specjalne. No i tu się może zrobić ciekawie, jeśli się wyda, pod opieką czyich służb specjalnych są poszukiwani" - podsumowuje mec. Tomanek.

