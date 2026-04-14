Polacy ocenili Nawrockiego. W sondażach widać już wyraźny trend

W najnowszym sondażu Polacy odpowiedzieli na pytanie: "Jak bardzo ufa Pan/Pani prezydentowi Karolowi Nawrockiemu?". Okazało się, że ponad jedna trzecia (35,9 proc.) Polaków darzy zaufaniem prezydenta Karola Nawrockiego. Odpowiedź "zdecydowanie ufam" wybrało 16,9 proc. badanych, a "raczej ufam" 19 proc.

Nawrockiemu nie ufa aż 39 proc. badanych

Z badania wynika także, że Nawrockiemu nie ufa aż 39 proc. badanych. Opcję "zdecydowanie nie ufam" wskazało 27,1 proc. ankietowanych, a "raczej nie ufam" — 11,9 proc. Ponad jedna piąta (20,9 proc.) Polaków wskazała, że "ani ufa, ani nie ufa prezydentowi". Zdania w sprawie nie ma 4,2 proc. ankietowanych.

Prezydent Nawrocki w nowym badaniu ma gorsze wyniki niż w poprzednim. Z opublikowanego 30 marca sondażu zaufania IBRiS dla Onetu wynika, że prezydentowi Nawrockiemu ufało 46,3 proc. badanych (na "zdecydowanie ufam” wskazało 28,9 proc., a na "raczej ufam" - 17,4 proc.). To o 2,5 pkt proc. mniej niż w badaniu z lutego. Złe zdanie o Nawrockim miało z kolei 46,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" - 36,1 proc., "raczej nie ufam" - 10,6 proc.).

Dlaczego Nawrocki traci zaufanie Polaków?

Co zmieniło się od końca marca? Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Wspierał także premiera Węgier Viktora Orbana, który poniósł w wyborach miażdżącą porażkę. Wcześniej Większość Polaków źle odebrało weto do programu SAFE, który ma dozbroić Polską za pieniądze unijne.