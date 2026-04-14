Polityk składa pozew wobec Donalda Tuska. "Popełnił kilka przestępstw"

Agnieszka Maj
wczoraj, 09:05
Złożą pozew wobec Donalda Tuska. "Popełnił kilka przestępstw"
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler poinformował w Polsat News, że we wtorek złoży prywatny akt oskarżenia wobec premiera Donalda Tuska. Chodzi o konferencję prasową, podczas której premier zaatakował Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Według Wiplera premier Donald Tusk popełnił kilka przestępstw podczas konferencji prasowej. Między innymi przestępstwo przekroczenia uprawnień, ujawnienia tajemnicy bankowej, ujawnienia informacji niejawnych, pomówienia, a także naruszenia dóbr osobistych i moich i fundacji Dobry Rząd - wyliczał poseł Konfederacji.

Tusk ujawnił tajne dokumenty?

Polityk dodał, że premier "w żadnym trybie nie miał prawa na konferencji prasowej w oparciu o niejawne dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówić o stanach kont czy transakcjach legalnie dokonywanych przez legalne podmioty, takich jak Fundacja Dobry Rząd".

Dodał przy tym, że kieruje fundacją nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia, a co, czego dopuścił się Donald Tusk jest "kłamstwem i pomówieniem". To jest kłamstwo, to jest pomówienie, co zrobił premier Donald Tusk. Ponieważ z niskich pobudek, z fałszywych przesłanek, bez związku przyczynowo-skutkowego, użył nielegalnie służb specjalnych do walki politycznej, do ataku na polityka opozycji, polityków opozycji - mówił Wipler.

Prywatny akt oskarżenia Tuska

Zapowiedział, że we wtorek złoży przeciwko premierowi prywatny akt oskarżenia, pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z panem Donaldem Tuskiem spotkamy się w sądzie i w prokuraturze, bo jest kłamcą i przestępcą - podsumował.

Donald Tusk w środę 8 kwietnia tuż przed posiedzeniem rządu powiedział że "ma bardzo ponure wiadomości". O uwagę proszę przede wszystkim prezydenta Nawrockiego, jego ludzi, a także liderów PiS-u i Konfederacji. Coraz głośniej jest ws. rynku kryptowalut w Polsce, problemu klientów i zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta. Wetem, które po raz kolejny ma utrudnić czy uniemożliwić regulację na rynku kryptowalut – zaczął premier.

Tusk o notatce ABW

Mówił, że politykom PiS-u, Konfederacji i środowisku prezydenckiemu zależy na tym, żeby ten rynek nie był w żaden sposób zabezpieczony. Premier podkreślił, że "państwo z oczywistych względów zaczyna sprawdzać, co tak naprawdę jest grane w tej kwestii”.

Zaprezentował następnie notatkę, która otrzymał od ABW. Na przełomie października listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta ws. regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. zł wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro – powiedział Tusk.

Powiązane
Peter Magyar
Peter Magyar złożył deklarację ws. Ukrainy. Tego nie spodziewał się Zełenski
Ambasador, USA, Thomas Rose, Rose
"Ten człowiek jest zagrożeniem". Ambasador USA Tom Rose znów uderza w Czarzastego
Beata Maciejewicz-Gawron
"Misiek" skazany. Zapadł przełomowy wyrok. "Był naszym papieżem"
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
