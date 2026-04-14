Pożar "chińskiego marketu" w Czersku

Pożar 'Chińskiego Marketu' w Czersku się rozprzestrzenia. Jest duże zadymienie. Dziś (14.04) ok. godziny 9:00 w Czersku wybuchł pożar w jednym z marketów. Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe. Ogniem objęty został też sąsiedni sklep meblowy.

Jak podał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, pożar wybuchł w markecie "Max”.

Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - dodał Piechowski.

Ewakuacja pobliskich osiedli

"Mieszkańcy osiedla nie otwierajcie okien" - zalecają służby. "Nie przychodzić też na miejsce zdarzenia" - wskazują.

Ewakuowano mieszkańców dwóch bloków.