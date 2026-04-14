Coraz więcej osób rozważa adopcję psa, a teraz pojawił się dodatkowy argument: realne wsparcie finansowe. Obecnie jest to lokalna inicjatywa — ale taka, która może wyznaczyć nowy kierunek dla innych samorządów.
Pieniądze na start dla nowych opiekunów zwierząt
Zasada jest prosta: osoba, która zdecyduje się na adopcję psa, może otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 1500 zł. Środki mają pomóc pokryć pierwsze wydatki związane z opieką nad zwierzęciem.
W praktyce chodzi o koszty takie jak:
- karma i akcesoria,
- legowisko,
- wizyty u weterynarza,
- podstawowe wyposażenie.
To właśnie początkowy okres bywa najdroższy i najtrudniejszy dla nowych opiekunów.
Dlaczego samorządy sięgają po takie rozwiązania?
Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach to duże obciążenie dla budżetów gmin. Według dostępnych danych miesięczny koszt opieki nad jednym psem może wynosić nawet kilkaset złotych. W skali roku daje to kilka tysięcy złotych, a przez całe życie zwierzęcia — nawet kilkadziesiąt tysięcy.
Z tej perspektywy jednorazowe 1500 zł dla adoptującego to rozwiązanie:
- tańsze dla samorządu,
- korzystniejsze dla zwierzęcia,
- skuteczniejsze w ograniczaniu bezdomności.
Adopcja nie dla każdego. Są konkretne warunki
Program nie polega na "rozdawaniu pieniędzy za psa". Osoby zainteresowane muszą spełnić określone wymagania. Wśród nich znajdują się:
- udokumentowanie zdolności do utrzymania zwierzęcia,
- zobowiązanie do właściwej opieki,
- zgoda na ewentualne kontrole.
W przypadku naruszenia zasad możliwe jest cofnięcie wsparcia i obowiązek zwrotu pieniędzy.
Dodatkowo wprowadzono ograniczenia, które mówią o tym, że:
- jedna osoba może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa psy rocznie,
- trzeba informować o losie zwierzęcia, np. w przypadku jego zaginięcia.
Czipowanie i opieka – standard, który ma się upowszechnić
Psy trafiające do adopcji w ramach programu są wcześniej przygotowane — zaszczepione, odrobaczone i oznakowane mikroczipem. To element szerszego trendu w Polsce. Coraz więcej ekspertów i organizacji prozwierzęcych podkreśla, że obowiązkowe czipowanie mogłoby znacząco ograniczyć problem porzuceń.
Dzięki identyfikacji łatwiej:
- odnaleźć właściciela,
- zapobiegać nielegalnemu rozmnażaniu,
- monitorować los zwierząt po adopcji.
Gdzie działa program?
Na razie inicjatywa została wprowadzona lokalnie — w Gmina Sońsk na Mazowszu. To jedna z pierwszych gmin w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Samorząd liczy, że program zmniejszy liczbę zwierząt w schroniskach, poprawi ich dobrostan, a także zachęci inne regiony do podobnych działań.
Czy to przyszłość adopcji w Polsce?
Podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie wsparcie finansowe lub ulgi podatkowe mają zwiększyć liczbę adopcji. W Polsce temat dopiero się rozwija, ale rosnące koszty utrzymania schronisk i problem bezdomnych zwierząt sprawiają, że takie inicjatywy mogą zyskiwać na popularności. Jedno jest pewne — połączenie wsparcia finansowego i odpowiedzialnej adopcji może okazać się skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu, który od lat pozostaje wyzwaniem dla wielu samorządów.