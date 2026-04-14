1500 zł dodatku za psa. Nowe przepisy już obowiązują

Paula Nowak
wczoraj, 11:51
1500 zł dodatku za psa. Nowe przepisy już działają
Ruszył program, który oferuje aż 1500 zł dla nowych właścicieli czworonogów. Program obowiązuje w jednej z gmin i stanowi rozwiązanie, które ma pomóc zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Na czym dokładnie polega?

Coraz więcej osób rozważa adopcję psa, a teraz pojawił się dodatkowy argument: realne wsparcie finansowe. Obecnie jest to lokalna inicjatywa — ale taka, która może wyznaczyć nowy kierunek dla innych samorządów.

Polska łamie prawa człowieka? Unia Europejska reaguje na doniesienia o Straży Granicznej

Pieniądze na start dla nowych opiekunów zwierząt

Zasada jest prosta: osoba, która zdecyduje się na adopcję psa, może otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 1500 zł. Środki mają pomóc pokryć pierwsze wydatki związane z opieką nad zwierzęciem.

W praktyce chodzi o koszty takie jak:

- karma i akcesoria,

- legowisko,

- wizyty u weterynarza,

- podstawowe wyposażenie.

To właśnie początkowy okres bywa najdroższy i najtrudniejszy dla nowych opiekunów.

Dlaczego samorządy sięgają po takie rozwiązania?

Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach to duże obciążenie dla budżetów gmin. Według dostępnych danych miesięczny koszt opieki nad jednym psem może wynosić nawet kilkaset złotych. W skali roku daje to kilka tysięcy złotych, a przez całe życie zwierzęcia — nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Z tej perspektywy jednorazowe 1500 zł dla adoptującego to rozwiązanie:

- tańsze dla samorządu,

- korzystniejsze dla zwierzęcia,

- skuteczniejsze w ograniczaniu bezdomności.

Adopcja nie dla każdego. Są konkretne warunki

Program nie polega na "rozdawaniu pieniędzy za psa". Osoby zainteresowane muszą spełnić określone wymagania. Wśród nich znajdują się:

- udokumentowanie zdolności do utrzymania zwierzęcia,

- zobowiązanie do właściwej opieki,

- zgoda na ewentualne kontrole.

W przypadku naruszenia zasad możliwe jest cofnięcie wsparcia i obowiązek zwrotu pieniędzy.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia, które mówią o tym, że:

- jedna osoba może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa psy rocznie,

- trzeba informować o losie zwierzęcia, np. w przypadku jego zaginięcia.

Czipowanie i opieka – standard, który ma się upowszechnić

Psy trafiające do adopcji w ramach programu są wcześniej przygotowane — zaszczepione, odrobaczone i oznakowane mikroczipem. To element szerszego trendu w Polsce. Coraz więcej ekspertów i organizacji prozwierzęcych podkreśla, że obowiązkowe czipowanie mogłoby znacząco ograniczyć problem porzuceń.

Dzięki identyfikacji łatwiej:

- odnaleźć właściciela,

- zapobiegać nielegalnemu rozmnażaniu,

- monitorować los zwierząt po adopcji.

Gdzie działa program?

Na razie inicjatywa została wprowadzona lokalnie — w Gmina Sońsk na Mazowszu. To jedna z pierwszych gmin w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Samorząd liczy, że program zmniejszy liczbę zwierząt w schroniskach, poprawi ich dobrostan, a także zachęci inne regiony do podobnych działań.

Czy to przyszłość adopcji w Polsce?

Podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie wsparcie finansowe lub ulgi podatkowe mają zwiększyć liczbę adopcji. W Polsce temat dopiero się rozwija, ale rosnące koszty utrzymania schronisk i problem bezdomnych zwierząt sprawiają, że takie inicjatywy mogą zyskiwać na popularności. Jedno jest pewne — połączenie wsparcia finansowego i odpowiedzialnej adopcji może okazać się skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu, który od lat pozostaje wyzwaniem dla wielu samorządów.

Paula Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
