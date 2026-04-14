Dziennik Gazeta Prawana logo

Bogucki i Przydacz kpią z ministra Żurka. "Odleciał w kosmos. Stał się śmieszny"

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 16:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Waldemar Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Na decyzję ministra sprawiedliwości zareagowali w mediach społecznościowych Marcin Przydacz i Zbigniew Bogucki. Współpracownicy głowy naszego państwa delikatnie mówiąc wyśmiali prokuratora generalnego.

Żurek bierze się za doradców prezydenta Nawrockiego

Minister Żurek ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków. Dzisiaj podjąłem decyzję, poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które ujawniły się publicznie - mam tu na myśli przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale być może także innych osób, które doradzały prezydentowi, żeby tego ślubowania nie odbierał - poinformował prokurator generalny.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Waldemar Żurek ostrzega Karola Nawrockiego

Żurek podkreślił, że decyzja prezydenta Nawrockiego o zaprzysiężeniu jedynie dwóch spośród sześciu osób wybranych na sędziów TK była bezprawna i niezgodna z Konstytucją. To, że prezydent palcem sobie wybierał, którego bardziej lubi albo kto mu się bardziej podoba z tej szóstki, jest złamaniem prawa - stwierdził.

Przydacz i Bogucki wyśmiali Żurka

Na decyzję ministra Żurka o wszczęciu postępowania wobec doradców prezydenta odpowiedzieli współpracownicy Karola Nawrockiego. Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej oraz Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zakpili w mediach społecznościowych z prokuratora generalnego.

Najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym. Pan Żurek przekroczył te granice już dawno temu - napisał Przydacz.

Pan Żurek został trzecim polskim astronautą w historii - jest tylko mały kłopot - całkowicie odleciał w kosmos absurdu i znajduje się obecnie w galaktyce błazenady. Czy kosmiczna misja jest na polecenie @donaldtusk, czy może premier nie ma już kontroli gdzie orbituje Żurek? - napisał Bogucki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Waldemar Żurekmarcin przydaczZbigniew BoguckiBogucki
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBogucki i Przydacz kpią z ministra Żurka. "Odleciał w kosmos. Stał się śmieszny" »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj