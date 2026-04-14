Bogucki i Przydacz kpią z ministra Żurka. "Odleciał w kosmos. Stał się śmieszny"

Żurek bierze się za doradców prezydenta Nawrockiego

Minister Żurek ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków. Dzisiaj podjąłem decyzję, poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie wobec osób, które ujawniły się publicznie - mam tu na myśli przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale być może także innych osób, które doradzały prezydentowi, żeby tego ślubowania nie odbierał - poinformował prokurator generalny.

Żurek podkreślił, że decyzja prezydenta Nawrockiego o zaprzysiężeniu jedynie dwóch spośród sześciu osób wybranych na sędziów TK była bezprawna i niezgodna z Konstytucją. To, że prezydent palcem sobie wybierał, którego bardziej lubi albo kto mu się bardziej podoba z tej szóstki, jest złamaniem prawa - stwierdził.

Przydacz i Bogucki wyśmiali Żurka

Na decyzję ministra Żurka o wszczęciu postępowania wobec doradców prezydenta odpowiedzieli współpracownicy Karola Nawrockiego. Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej oraz Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zakpili w mediach społecznościowych z prokuratora generalnego.

Najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym.



Pan Żurek przekroczył te granice już dawno temu. https://t.co/yFL6kn2WjY — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) April 13, 2026

Pan Żurek został trzecim polskim astronautą w historii - jest tylko mały kłopot - całkowicie odleciał w kosmos absurdu i znajduje się obecnie w galaktyce błazenady. Czy kosmiczna misja jest na polecenie @donaldtusk, czy może premier nie ma już kontroli gdzie orbituje Żurek? - napisał Bogucki.