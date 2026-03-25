Ewakuacja personelu

Lichaczow powiedział, że uderzenie nastąpiło około godz. 21.30 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce) w pobliżu czynnego bloku energetycznego. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.

Lichaczow przekazał też, że Rosatom rozpoczął trzecią fazę ewakuacji personelu, w ramach której w środę rano jedna grupa wyruszyła drogą lądową w kierunku granicy irańsko-armeńskiej. Dwie kolejne mają wkrótce opuścić elektrownię.

Dopóki sytuacja w Iranie się nie ustabilizuje, Rosatom tymczasowo ograniczy liczbę pracowników elektrowni do minimum.

Jedyna irańska elektrownia jądrowa w Buszehrze

Rosatom, który zbudował pierwszy blok jedynej irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehrze, ewakuował część swojego personelu i zawiesił prace budowlane przy nowych blokach po tym, gdy rozpoczęła się obecna wojna na Bliskim Wschodzie. 12 marca Lichaczow przekazał, że na miejscu pozostało około 450 pracowników Rosatomu i że wcześniej 150 członków personelu wróciło do Rosji przez Armenię.

Jesienią ubiegłego roku Iran poinformował o podpisaniu umowy z Rosatomem o wartości 25 mld dolarów na budowę czterech bloków jądrowych o mocy 5 gigawatów w innym miejscu na południowym wschodzie kraju. Strony podpisały również memorandum w sprawie rozwoju małych elektrowni jądrowych w Iranie.

Atak USA i Izraela na Iran

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.