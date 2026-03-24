O znaleziskach poinformowała w mediach społecznościowych spółka Pałac Saski. Znalezione artefakty obecnie są oczyszczane i zostaną poddane wstępnej konserwacji.

Prace archeologiczne w narożniku na północny zachód od Placu Piłsudskiego są kontynuacją działań z poprzedniego sezonu i mają na celu poznanie obszaru, na który przywrócony zostanie Pałac Brühla w zewnętrznym kształcie z dnia 31 sierpnia 1939 roku. Odkryte podczas badań elementy architektoniczne i rzeźbiarskie pozwolą na odtworzenie budynku nazywanego rokokową perłą Warszawy. Teren o powierzchni ok. 8150 mkw. jest badany po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej.

Niezwykłe odkrycia w Warszawie. Archeolodzy odsłaniają tajemnice Pałacu Brühla

Pałac Brühla to rokokowy pałac, który znajdował się przy ul. Wierzbowej 1, przy placu Piłsudskiego. Został zniszczony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego w grudniu 1944 roku razem z sąsiednim pałacem Saskim. Planowana jest odbudowa obu pałaców.