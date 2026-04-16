Jacek Magiera zmarł nagle. Informacja o jego śmierci obiegła media 10 kwietnia 2026. Były piłkarz a ostatnimi czasy szkoleniowiec został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Tak żegnano Jacka Magierę

Wcześniej we wtorek, 14 kwietnia zmarłego szkoleniowca żegnano we Wrocławiu. Pożegnanie w Warszawie rozpoczęło się od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Przybyło na nią wielu kibiców oraz osobistości świata sportu. Nie zabrakło m.in. Jana Urbana, Roberta Lewandowskiego, Jerzego Brzęczka, Józefa Młynarczyka czy Dariusza Szpakowskiego.

Magiera / AKPA

Pojawił się również prezydent Karol Nawrocki. Prezydent RP pośmiertnie odznaczył szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrała wdowa po nim.

Pogrzeb Jacka Magiery / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

"Zawsze nosił przy sobie różaniec"

Słowa, która wypowiedział podczas mszy ksiądz, poruszyły wszystkich obecnych. Mówił o tym, jakim Jacek Magiera był człowiekiem. Wspomniał również o jego głębokiej wierze. Grał na pozycji pomocnika, czasami obrońcy, podobnie zachowywał się poza boiskiem. To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu - powiedział ksiądz.

Pogrzeb Jacka Magiery / Pawel Wodzynski

Tu został pochowany Jacek Magiera

Jacek Magiera został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Drugi trener kadry, którym był w ostatnich miesiącach, spocznie w kwaterze K-1-17. Znajduje się ona niedaleko grobu Lucjana Brychczego, słynnego piłkarza i trenera Legii Warszawa. Jacek Magiera współpracował z nim przez 20 lat.