Katastrofa śmigłowca w Indonezji. Zginęło osiem osób

Katastrofa śmigłowca w Indonezji

Śmigłowiec Airbus H130 stracił kontakt z lotniskiem w czwartek rano, pięć minut po starcie z plantacji w Melawi - powiedział Mohammad Syafii, szef indonezyjskiej służby ratunkowej.

Miejsce katastrofy i utraty kontaktu znajduje się w gęsto zalesionym terenie o stromym, pagórkowatym terenie – powiedział Syafii, dodając, że ratownicy znaleźli szczątki prawdopodobnie ogona śmigłowca około 3 km na zachód od miejsca utraty kontaktu.

Są ofiary

Przyczyna katastrofy pozostaje niejasna. Rzecznik lokalnej służby ratunkowej poinformował, że w katastrofie zginęło sześciu pasażerów i dwóch członków załogi.