Jacek Sasin pogrążony w żałobie. "Dobra, mądra i niezwykle dzielna"

O śmierci swojej matki Jacek Sasin poinformował w czwartkowym wpisie na platformie X. Jak przekazał, przez całe życie była ona dla niego "źródłem miłości, ciepła i siły". W swoim spisie Sasin podziękował osobom, które są przy nim w chwili żałoby, "za każde słowo wsparcia i za modlitwę".

Dziś rano odeszła do Domu Pana moja ukochana Mama, dobra, mądra i niezwykle dzielna kobieta. Przez całe życie była dla mnie źródłem miłości, ciepła i siły.



Dziękuję z całego serca za każde słowo wsparcia i za modlitwę w tym trudnym czasie. pic.twitter.com/bmhZkj5jbA — Jacek Sasin (@SasinJacek) April 16, 2026

Płyną kondolencje do Jacka Sasina

Pod postem polityka zaroiło się od kondolencji. Głos zabrał m.in. poseł Michał Woś. "Wyrazy współczucia Jacku dla Ciebie i całej rodziny! Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie" - napisał. "Moje najszczersze kondolencje, Jacku" - przekazał z kolei Janusz Kowalski. "Jacku, szczerze Ci współczuję" - dodała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Anna Krupka. Wyrazy współczucia Sasinowi złożyli dodatkowo m.in. Joachim Brudziński, Anna Milczanowska, Sławomir Cenckiewicz czy Zbigniew Kuźmiuk.