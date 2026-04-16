Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent Francji z wizytą w Polsce. Znamy program

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 20:28
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Macron
Emmanuel Macron przyjedzie do Polski/East News
Prezydent Francji Emmanuel Macron uda się do Polski na szczyt polsko-francuski, który odbędzie się 20 kwietnia w Gdańsku. Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu między Polską i Francją.

Jak przekazało źródło, podczas wizyty prezydentowi Francji towarzyszyć będą ministrowie: obrony (Catherine Vautrin), spraw zagranicznych (Jean-Noel Barrot), kultury (Catherine Pegard) i ministra odpowiedzialna za sprawy energetyki w ministerstwie gospodarki (Maud Bregeon).

Spotkanie Marcona z Tuskiem

Źródło zapowiedziało rozmowy prezydenta Francji z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Odbędą się konsultacje międzyrządowe z udziałem ministrów z obu stron. Macronowi towarzyszyć będą też przedstawiciele świata kultury i gospodarki. Rozmowy podczas szczytu koncentrować się będą na trzech sferach: obronności i bezpieczeństwa, energetyki i kultury. W kontekście obronności przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przypomniał, że traktat z Nancy zawiera klauzulę dotyczącą wzajemnego wsparcia militarnego taką, jaka istnieje między Francją i jej uprzywilejowanymi partnerami. Podkreślił też, że Polska należy do krajów, z którymi Paryż współpracuje od czasu wystąpienia prezydenta Macrona na temat zaawansowanego odstraszania nuklearnego Francji. Jednym z celów szczytu będzie kontynuowanie tej dyskusji. Tematem rozmów będzie też wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i obronności, mowa będzie również o roli NATO.

Te miejsca odwiedzi w Polsce Macron

Wśród punktów wizyty prezydenta Macrona w Gdańsku przewidziano m.in. pomnik Poległych Stoczniowców i Wojskowy Cmentarz Francuski, gdzie w przeszłości składali wizyty jego poprzednicy: Charles de Gaulle i Francois Mitterrand. Podczas wizyty wręczona zostanie również Nagroda im. Bronisława Geremka, przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich. W Polsce Uniwersytet Gdański nadał prezydentowi Macronowi tytuł doktora honoris causa, ale - jak zapowiedziała uczelnia - wręczenie dyplomu nie odbędzie się 20 kwietnia.

Tusk zagroził koalicjantowi. Poszło o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski
Tusk zagroził koalicjantowi. Poszło o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski

Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej

20 kwietnia obchodzony będzie po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowiony w podpisanym w Nancy traktacie o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PolskaEmmanuel Macronwizyta
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent Francji z wizytą w Polsce. Znamy program »
Zobacz
|
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj