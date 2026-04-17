Tarnów na liście celów Rosji? Prezydent miasta reaguje na groźby

Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:19
Dmitrij Miedwiediew, Polskie Zakłady Lotnicze
Tarnów na liście celów Rosji? Prezydent miasta reaguje na groźby/ShutterStock
Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny zareagował na groźby rosyjskich polityków. Zaapelował do mieszkańców o spokój i rozwagę. "Celem tego typu wypowiedzi jest najczęściej destabilizacja i wywołanie paniki. Nie dajmy się ponieść emocjom" - napisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zaapelował także do mieszkańców.

Rosyjski resort obrony opublikował listę "oddziałów ukraińskich firm w Europie", czyli firm, które - według Rosji - produkują drony dla Ukrainy. To 21 firm w ośmiu państwach- Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska i Czechy. Na tej liście znajdują się też dwie polskie firmy - z Mielca i Tarnowa. W Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu według Rosji Państwowe Przedsiębiorstwo Antonow produkuje drony AN-196 Lutyj. Natomiast w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. firma Ukrspecsystems ma produkować drony RAM-2X.

Dmitrij Miedwiediew: To lista potencjalnych celów

Były prezydent i premier kraju, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że listę ministerstwa "należy traktować dosłownie". "Lista europejskich zakładów produkujących drony i inne wyposażenie to lista potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych. To, czy uderzenia staną się rzeczywistością, zależy od tego, co nastąpi dalej" - ponownie napisał na platformie X. "Śpijcie słodko, europejscy partnerzy" - dodał.

Prezydent Tarnowa odpowiada na rosyjskie groźby

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny odniósł się do słów Dmitrija Miedwiediewa. W oświadczeniu napisał, że emocje są zrozumiałe w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej, jednak kluczowe jest zachowanie spokoju i odpowiedzialne podejście do przekazywanych informacji. "Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi jest absolutnym priorytetem władz państwowych i samorządowych. W Tarnowie doskonale to wiemy" -podkreślił.

Przypomniał inicjatywy wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara, których celem jest wzmocnienie obecności wojskowej w mieście. Podkreślił także znaczenie inwestycji w infrastrukturę bezpieczeństwa, w tym rozwój schronów oraz wsparcie dla firm, szczególnie w obszarze systemów antydronowych.

Apel prezydenta Tarnowa

"Celem tego typu wypowiedzi jest najczęściej destabilizacja i wywołanie paniki. Nie dajmy się ponieść emocjom. Bądźmy odpowiedzialni za przekazywane dalej informacje i nie dajmy się wykorzystać tym, którzy szerzą dezinformację. O wszelkich niepokojących sytuacjach – np. o fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej – zawiadamiajmy odpowiednie służby - zaapelował prezydent Tarnowa na Facebooku.

Powiązane
Karol Nawrocki
"Nie wierzę". Fala oburzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego
TV Republika
Kłopoty finansowe TV Republika. "Do końca miesiąca nie dociągniemy"
Sławomir Cenckiewicz
"Tusk przegrał z Cenckiewiczem". Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTarnów na liście celów Rosji? Prezydent miasta reaguje na groźby »
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Dmitrij Miedwiediew
Rosyjski MON podał "potencjalne cele". Na liście dwa miejsca w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
