Weto prezydenta ws. kryptowalut. Jest decyzja Sejmu

Weto prezydenta ws. kryptowalut. Sejm zdecydował

W piątek Sejm głosował nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy – i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta – potrzebne były 263 głosy poparcia. Oznacza to, że Sejm ponownie nie uchwalił ustawy.

Było to już drugie podejście Sejmu do odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował ją na początku grudnia ub.r. Wówczas w trakcie głosowania ustawy – również w grudniu 2025 r. – Sejm nie odrzucił weta. Rząd zdecydował wtedy na ponowne wniesienie do Sejmu tej samej ustawy, która została uchwalona w lutym br. Prezydent po raz kolejny ją zawetował.

Strona prezydencka argumentując weto przekonywała m.in., że zawarte w niej rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich proponowanych w czasie prac legislacyjnych niezbędnych poprawek. Według przedstawicieli rządu i partii koalicyjnych brak ustawy tworzy luki prawne i nie pozwala na odpowiednią ochronę konsumentów.

Celem ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

Domański: Eldorado dla oszustów

Minister finansów Andrzej Domański skrytykował w piątek w Sejmie prezydenckie weto do ustawy wzmacniającej nadzór finansowy nad rynkiem kryptoaktywów. Jak podkreślił, brak nowych regulacji tworzy "eldorado dla oszustów” i osłabia bezpieczeństwo uczestników rynku.

Domański mówił o tym w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Minister podkreślił, że zawetowana przez prezydenta ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego realne narzędzia do ochrony inwestorów oraz zwiększenia przejrzystości rynku finansowego.

Jak wskazał, nowe przepisy miały wprowadzać wyższe standardy funkcjonowania rynku i zapobiegać nadużyciom, a ich brak oznacza większe ryzyko dla oszczędzających. Zdaniem ministra, weto tworzy „eldorado dla oszustów” i osłabia bezpieczeństwo uczestników rynku.

Domański podkreślił, że państwo powinno stać po stronie obywateli i chronić ich przed nieuczciwymi praktykami. Według niego, brak regulacji może skutkować kolejnymi przypadkami utraty oszczędności przez inwestorów, a liczba potencjalnie poszkodowanych już teraz może sięgać tysięcy.

Minister wskazał również, że weto negatywnie wpływa nie tylko na konsumentów, ale także na przedsiębiorców, ograniczając możliwości prowadzenia działalności z Polski i dostęp do rynków.

Domański zaapelował o odrzucenie weta, podkreślając, że decyzja parlamentu będzie wyborem między wzmocnieniem ochrony obywateli a pozostawieniem ich bez odpowiednich narzędzi zabezpieczających przed nadużyciami.