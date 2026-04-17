Wielka awantura w Sejmie. Marszałek Czarzasty wyrzucił dwóch posłów

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 09:33
awantura
Dariusz Matecki podszedł w okolice mównicy sejmowej z planszą, na której było zdjęcie Donalda Tuska z Kamilą W., byłą działaczką KO/X.com
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wykluczył z obrad Sejmu posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Zarządził także przerwę w obradach.

Sejm w piątek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie będą głosować m.in. nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów oraz nad projektem ustawy o ratyfikacji umowy między rządami Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości.

Posłowie PiS na mównicy sejmowej ze zdjęciem Tuska z Kamilą W.

Awantura rozpoczęła się w momencie, gdy Dariusz Matecki podszedł w okolice mównicy sejmowej z planszą, na której było zdjęcie Donalda Tuska z Kamilą W., byłą działaczką KO, która została skazana nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia. Kobieta została uznana za winną tego, że w okresie od 2011 r. do grudnia 2022 r. przewidując możliwość wykorzystywania seksualnego małoletniej przez męża, w żaden sposób nie przeciwdziałała jego działaniom, choć miała taki obowiązek. Pod zdjęciem na planszy znalazł się napis "Tylko nie mów nikomu!". Po chwili z podobną planszą przyszedł Michał Woś. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo przywoływał ich do porządku.

Rozłam w PiS? Europoseł partii twierdzi, że Kaczyński powiedział to jasno
Rozłam w PiS? Europoseł partii twierdzi, że Kaczyński powiedział to jasno

Przepychanki Nitrasa z Wosiem i wykluczeni posłowie z obrad

Posłowie PiS nie zamierzali jednak odejść z okolic mównicy sejmowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wykluczył ich więc z obrad. Zarządził także minutową przerwę. W czasie jej trwania poseł KO Sławomir Nitras próbował wyrwać planszę Wosiowi. Podobne próby w stosunku do Mateckiego podjęli także inni politycy KO.

Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielka awantura w Sejmie. Marszałek Czarzasty wyrzucił dwóch posłów »
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
