Wielka awantura w Sejmie. Marszałek Czarzasty wyrzucił dwóch posłów

Sejm w piątek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie będą głosować m.in. nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów oraz nad projektem ustawy o ratyfikacji umowy między rządami Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości.

Posłowie PiS na mównicy sejmowej ze zdjęciem Tuska z Kamilą W.

Awantura rozpoczęła się w momencie, gdy Dariusz Matecki podszedł w okolice mównicy sejmowej z planszą, na której było zdjęcie Donalda Tuska z Kamilą W., byłą działaczką KO, która została skazana nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia. Kobieta została uznana za winną tego, że w okresie od 2011 r. do grudnia 2022 r. przewidując możliwość wykorzystywania seksualnego małoletniej przez męża, w żaden sposób nie przeciwdziałała jego działaniom, choć miała taki obowiązek. Pod zdjęciem na planszy znalazł się napis "Tylko nie mów nikomu!". Po chwili z podobną planszą przyszedł Michał Woś. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo przywoływał ich do porządku.

Matecki wyszedł z banerem „tylko nie mów nikomu”, Zembaczyński próbował wyrwać mu ten baner a na koniec Czarzasty wykluczył Mateckiego z obrad.



Potem krzyki „precz z komuną” i parunastu posłów zaangażowanych w awanturę i próbę wyrywania baneru. pic.twitter.com/qtgvWCjmsC — chrzanik (@chrzanikx) April 17, 2026

Przepychanki Nitrasa z Wosiem i wykluczeni posłowie z obrad

Posłowie PiS nie zamierzali jednak odejść z okolic mównicy sejmowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wykluczył ich więc z obrad. Zarządził także minutową przerwę. W czasie jej trwania poseł KO Sławomir Nitras próbował wyrwać planszę Wosiowi. Podobne próby w stosunku do Mateckiego podjęli także inni politycy KO.