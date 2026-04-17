Viktor Orban przyznaje: Próbuję dojść do siebie po tym szoku

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:17
Pewna era polityczna na Węgrzech dobiegła końca, środowisko prawicowe potrzebuje całkowitej odnowy – powiedział premier Węgier Viktor Orban w pierwszym wywiadzie udzielonym po przegranych przez jego partię wyborach parlamentarnych. Przyznał, że skala porażki jest "znaczna" i że wciąż "próbuje dojść do siebie po tym szoku".

Skala porażki jest znaczna. Jeśli chodzi o konsekwencje, to nie chodzi tylko o konieczność wymiany jednej czy dwóch osób – ocenił lider Fideszu w rozmowie przeprowadzonej w programie "Patriota".

Orban: Proces odnowy Fideszu już ruszył

W ocenie Orbana prawica na Węgrzech "nie może dalej funkcjonować tak, jak dotychczas" i potrzebuje "całkowitej odnowy".

Polityk wziął odpowiedzialność za porażkę jako przewodniczący Fideszu. Jak zaznaczył, rozpoczął już proces odnowy w partii, zamierzając m.in. zwołać kongres w celu wybrania nowego kierownictwa. Według niego proces odnowy prawicy może zakończyć się pod koniec lata lub na początku jesieni.

Orban: Próbuję dojść do siebie po tym szoku

Jak dodał Orban, kampania koalicji Fidesz-KDNP opierała się na założeniu, że frekwencja w wyborach parlamentarnych, które miały miejsce w niedzielę, będzie podobna do tej z wcześniejszych głosowań. Jak się okazało, frekwencja była rekordowa i osiągnęła prawie 80 proc.

W niedzielę (kiedy ogłoszono częściowe wyniki – PAP) był to tylko ból, w poniedziałek dołączyła do niego pustka – powiedział szef węgierskiego rządu. Próbuję dojść do siebie po tym szoku – dodał, choć przyznał, że "po porażce, zamiast poczuć się starszy, nagle poczułem się młodszy; ten ból wyzwolił we mnie ogromną energię".

Orban: Przekaz Petera Magyara był silniejszy

Orban stwierdził, że czas pokaże, czy głos kilku milionów Węgrów oddanych na partię TISZA to była dobra decyzja. Nigdy nie będziemy kibicować przeciwko własnemu krajowi – dodał polityk. Przyznał też, że przekaz Petera Magyara był silniejszy.

Premier skrytykował też apel swego przeciwnika pod adresem prezydenta Tamasa Sulyoka, aby ten zrezygnował ze stanowiska. Na Węgrzech prezydenta wybiera parlament, a Sulyok został wybrany na stanowisko głowy państwa głosami koalicji Fidesz-KDNP.

W wyborach parlamentarnych 12 kwietnia TISZA zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 137 miejsc w parlamencie, koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana - 56, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

Źródło PAP
Tematy: węgryViktor OrbanPeter MagyarFidesz
Mocny komentarz z Niemiec o porażce Orbana. "Upadł Disneyland światowej prawicy"
Orban jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? "Kopiuje polski scenariusz"
Zaskakujący głos z Niemiec. "Orban był pożyteczny w punktowaniu szaleństw UE"
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Dmitrij Miedwiediew
Rosyjski MON podał "potencjalne cele". Na liście dwa miejsca w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
