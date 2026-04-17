Rozłam w PiS? Europoseł partii twierdzi, że Kaczyński powiedział to jasno

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:23
Piotr Müller opowiedział o rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim/East News
Wiele emocji po prawej stronie sceny politycznej budzi założone przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie. Mówi się o gniewie Jarosława Kaczyńskiego i rozłamie w PiS. "Miałem przyjemność akurat chyba z dwa tygodnie temu być u prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie usłyszałem żadnego takiego słowa" - zapewnił twierdzi europoseł Piotr Müller.

Wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie skupiające osoby, którym "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna". Po publikacji wywiadu w wp.pl z tą deklaracją Morawieckiego prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z nim, by omówić sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" byłego premiera.

Rzecznik PiS: stowarzyszenie Morawieckiego sprzeczne ze statutem

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne - poinformował w czwartek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że PiS zamierza powołać radę ekspercką, do której zaprosił członków stowarzyszenia. Rzecznik PiS poinformował, że czwartkowe spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia. Wśród tematów wymieniał bieżące kwestie polityczne oraz wewnętrzne sprawy partii, w tym plany Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bochenek przekonywał, że rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie".

Europoseł Piotr Müller jest na liście, do której dotarł dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, zawierającej nazwiska członków nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie ma być - według zapowiedzi byłego premiera - alternatywą dla tych, którym nie pasują pewne elementy w partiach prawicy. Jak podkreśla Piotr Müller, prezes PiS nie ma żadnych pretensji do niego, ani do Morawieckiego. Nie usłyszałem żadnego stwierdzenia, że nasza aktywność miała być niezgodna z celami statutowymi. Rozmawialiśmy wręcz o tym, w jaki sposób właśnie poszerzać działalność Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił, odnosząc się do swojego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.

Prezes TK napisał do premiera Tuska. "Ponawiam wielokrotnie formułowane żądanie"

Prezes PiS nie powiedział ani słowa

Pozwolę sobie jednak słuchać szefa partii w sytuacji, gdy mam osobistą możliwość rozmowy i zadawać pytania, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jeszcze no o 13.00 (w czwartek- red.) była konferencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, gdzie ani słowa nie było na ten temat - mówił Müller w Polsat News. Dziennikarz przypominał politykowi wypowiedź rzecznika PiS Rafała Bochenka. - Stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem partii - mówił Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Nie chciałbym tutaj w żaden sposób też oskarżać Rafała o to, że coś przeinaczył. Sam wiem, jak trudna jest praca rzecznika - zareagował Müller, dodając, że ma nadzieję na wyklarowanie sytuacji, która dla niego jednak już jest klarowna.

