Tusk do Kaczyńskiego o powiązaniach rosyjskiej mafii i Zondacrypto z PiS. "Panie prezesie, czy pan wiedział?"

Beata Zatońska
dzisiaj, 11:00
Premier Donald Tusk w Sejmie o powiązaniach firmy Zodnacrypto z rosyjską mafią i PiS/PAP
"Kariera firmy Zondacrypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii" - mówił w Sejmie premier Donald Tusk. "Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?" - zapytał premier szefa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy dotyczącej kryptowalut.

Premier Donald Tusk przed sejmowym głosowaniem ws. odrzucenia weta do ustawy o rynku kryptoaktywów zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z pytaniem, czy wiedział, że jego zastępca "bierze pieniądze od Zondacrypto?". Dodał też, że prezydent miał pełną wiedzę na temat pochodzenia tej firmy.

"Rosyjska mafia stworzyła Zondacrypto"

Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Odniósł się m.in. do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto, która - jak mówił - ma "kilka wymiarów politycznych". Według premiera, Zondacrypto powstała w "okolicznościach zasługujących na mocny film kryminalny”. "Założyciel zaginął w nieznanych okolicznościach, według wszystkich przypuszczeń nie żyje" - mówił. Jak przypomniał, "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 roku z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu - rosyjskiej mafii. "Taką informację dysponują nasze służby" - powiedział. "U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tzw. bratwą, czyli jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi" - mówił Tusk.

Premier: Zondakrypto promowała Nawrockiego

Jak dodał, "problem polega na tym, że ta firma, o takich źródłach, stała się firmą, która sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne". "Firma ta była strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania, a również poprzedni prezydent (Andrzej Duda - PAP) był w to spotkanie mocno zaangażowany" - mówił Tusk. "Związki Telewizji Republika i Zondacrytpo nie wymagają żadnego uzasadnienia" - dodał.

Weto prezydenta ws. kryptowalut. Jest decyzja Sejmu

"Zondacrytpo finansuje ukrywających się w Budapeszcie polityków"

"Ta firma bezpośrednio finansuje także siedzących na tej sali lub ukrywających się w Budapeszcie polityków Konfederacji i polityków PiS" - powiedział Donald Tusk. Jak dodał, poseł Michał Wójcik na etapie procedowania projektu zgłosił do niego poprawkę. - W uzasadnieniu tej poprawki panie Wójcik, napisaliście „proponowana poprawka ma na celu zmniejszenie opresyjności przepisów” - wskazał Tusk.

Premier: prezydent Nawrocki wiedział wszystko o Zondacrypto

Szef rządu powiedział też, że "kiedy pan prezydent decydował o swoim drugim wecie do tej samej ustawy, dysponował pełną wiedzą, taką jaką ja dysponuje, na temat pochodzenia tej firmy, na temat kłopotów finansowych, na temat powiązań tej firmy z polską polityką". "I zdecydował się mimo wszystko na weto" - dodał premier.

Źródło: PAP
Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiDonald Tuskzondacrypto
Powiązane
Pszczoły na granicy przetrwania – co je zabija i jak mogą się obronić
Piotr Müller
Rozłam w PiS? Europoseł partii twierdzi, że Kaczyński powiedział to jasno
Pracowite dni za Strażą Graniczną. 160 prób nielegalnego przekroczenia granicy
Ukraina wydała Polsce podejrzanego, który przerzucał ludzi przez granicę białorusko-polską
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Kierowca w samochodzie
1920 zł opłaty karnej. Kierowcy dostają wezwania bez ostrzeżenia. Nie ma odwołania
"For All Mankind"
Najlepszy serial SF w historii? "Produkcja stoi na kosmicznym poziomie"
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
