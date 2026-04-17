Pszczoły na granicy przetrwania – co je zabija i jak mogą się obronić

Niewidzialny kryzys zapylaczy

Zdaniem naukowców sytuacja jest poważna. Pszczoły i inne zapylacze odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów – nie tylko wspierają produkcję żywności, ale też utrzymują równowagę w przyrodzie. Ich zanik może uruchomić efekt domina, którego konsekwencje odczuje cała planeta.

Badacze wskazują, że przyczyn spadku liczebności pszczół jest wiele. To nie jeden problem, lecz cała sieć powiązanych zagrożeń:

pestycydy stosowane w rolnictwie,

nowe choroby i pasożyty,

utrata naturalnych siedlisk,

zmiany klimatu i dostępności pokarmu.

Pszczoły pod presją

Naukowcy badający pszczoły traktują ich kolonie jak „superorganizmy” – złożone systemy, w których każda jednostka pełni określoną funkcję. Dzięki eksperymentom laboratoryjnym mogą sprawdzać, jak całe kolonie reagują na zmiany środowiska.

Analizy prowadzone w różnych częściach Europy pokazują jasno: mimo ograniczeń prawnych pestycydy wciąż należą do głównych czynników odpowiedzialnych za spadek populacji pszczół. Co więcej, ich rzeczywisty wpływ często okazuje się trudny do przewidzenia, dopóki nie zostaną użyte w naturalnym środowisku.

Dodatkowym zagrożeniem są choroby przenoszone między gatunkami. Patogeny z hodowlanych pszczół miodnych mogą „przeskakiwać” na dzikie trzmiele, co przypomina rozprzestrzenianie się wirusów wśród ludzi.

Jak pszczoły walczą z chorobami?

Choć sytuacja wydaje się trudna, pszczoły nie są bezbronne. Naukowcy odkryli, że posiadają one zaskakujące mechanizmy obronne.

Jednym z nich jest tzw. odporność społeczna. W koloniach pszczół informacje o zagrożeniach – np. w postaci cząsteczek RNA zwalczających wirusy – mogą być przekazywane między osobnikami. Dzięki temu cała kolonia szybciej reaguje na choroby. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że pszczoły korzystają z „naturalnych aptek”.

Natura jako apteka

W środowisku bogatym w różnorodne rośliny pszczoły potrafią wykorzystywać związki chemiczne zawarte w nektarze i pyłku do walki z pasożytami. Przykładem jest wrzos – roślina, której składniki mogą uniemożliwiać rozwój niektórych pasożytów w organizmie pszczoły.

Problem w tym, że takie zasoby znikają. Intensywne rolnictwo i urbanizacja znacząco ograniczyły dostęp do dzikich roślin. W niektórych regionach Europy zniknęło nawet 80% naturalnych wrzosowisk, co pozbawiło pszczoły ważnej linii obrony.

Pasożyty – cichy wróg

Jednym z najgroźniejszych przeciwników pszczół są pasożyty, takie jak trypanosomy. Rozprzestrzeniają się one poprzez kwiaty odwiedzane przez zakażone owady. Gdy trafią do organizmu pszczoły, mogą znacząco osłabić jej zdolność do rozmnażania. Dla kolonii oznacza to poważne konsekwencje nawet o 40% mniej nowych osobników w kolejnym pokoleniu.

Co możemy zrobić?

Ratowanie pszczół wymaga działań na wielu poziomach:

ograniczenia stosowania szkodliwych chemikaliów,

wspierania pszczelarzy w utrzymaniu zdrowych uli,

tworzenia stref buforowych chroniących dzikie populacje,

odbudowy naturalnych siedlisk i „roślinnych aptek”.

Naukowcy podkreślają, że kluczowe jest przywrócenie różnorodności środowiska. Pszczoły potrzebują nie tylko kwiatów – potrzebują całego ekosystemu, który wspiera ich odporność.

Dlaczego to takie ważne?

Ochrona pszczół to nie tylko kwestia przyrody to kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości człowieka. Bez zapylaczy wiele upraw przestanie istnieć, a ekosystemy zaczną się destabilizować.

Choć zmiany mogą trwać dekady, naukowcy pozostają ostrożnymi optymistami. Dzięki badaniom i rosnącej świadomości społecznej mamy realną szansę odwrócić ten niepokojący trend. Jedno jest pewne: los pszczół i ludzi jest ze sobą nierozerwalnie związany.

Źródło: University of Cambridge