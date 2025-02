Walentynki, obchodzone 14 lutego, to święto zakochanych, które ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie. Nazwa tego dnia pochodzi od św. Walentego, który potajemnie błogosławił młodym parom, mimo zakazu cesarza. Legenda głosi, że za pomoc prześladowanym chrześcijanom został aresztowany i stracony w 269 roku.

Przez setki lat to święto zmieniało się. Szczególe znaczenie i popularność zyskało w krajach anglosaskich, zwłaszcza w USA. W latach 90. XX wieku WALENTYNKI dotarły również do Polski i w naszym kraju zyskały ogromną popularność.

14 lutego zakochani wyrażają swoje uczucia za pomocą prezentów, romantycznych kolacji i wspólnych chwil. Sklepy pełne są symboli miłości, jak czerwone serca, kwiaty i walentynkowe kartki, a restauracje i kina oferują specjalne walentynkowe promocje.

Życzenia na Walentynki 2025. Piękne, wzruszające i zabawne - idealne na 14 lutego

Walentynki to także idealna okazja, by wysłać ciepłe, serdeczne życzenia. Możesz to zrobić anonimowo, co dodaje ekscytacji, szczególnie młodszej generacji, lub otwarcie, dzieląc się swoimi uczuciami z bliskimi.

Poniżej kilka wybranych propozycji, z których możesz skorzystać:

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, mocy słodyczy, w dniu Walentego życzy...

Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej. Całuj i grzesz, Miłością się ciesz!

W dzień świętego Walentego nie chce spotkać się z kolegą, nie chcę widzieć się z rodzinką, chcę być Twoją Walentynką.

Choć nie jestem milionerem, choć nie jeżdżę land roverem. Chociaż rzadko pijam whisky, nie wyglądam jak Olbrychski. Chociaż nie używam Ace, ani ubrań od Versace. W piłkę nie gram jak Gadocha, to nad życie Ciebie kocham!

Ja Cię kocham, ale troszkę, jak kogucik swą kokoszkę, bo kogucik swą kokoszkę kocha zawsze, ale troszkę.

Cytaty walentynkowe

"Dzięki Tobie wierzę w miłość bez granic. W Walentynki i każdego dnia chcę być przy Tobie."

"Każdego dnia jesteś moim powodem do uśmiechu. W Dniu Świętego Walentego chcę Ci podziękować za wszystko. Kocham Cię!"

"W tym dniu pełnym ciepła i miłości, pragnę Ci podarować całe moje serce. Szczęśliwych Walentynek!"

"Za każdym razem, gdy na Ciebie patrzę, zakochuję się na nowo. W Walentynki chcę Ci powiedzieć, jak bardzo Cię kocham."

"Twoje oczy to gwiazdy, w których chcę się zatracić. W Walentynki pragnę, byśmy razem spoglądali w przyszłość."

Wierszyki na Walentynki dla dzieci i młodzieży

Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci, humor Ci poprawi, a sercu żar roznieci.

Ten skromny widoczek, dla Twych oczek. Na świętego Walentego, w dniu zakochanego.

Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło, żeby w środku zimy cieplej się zrobiło.

W Dniu Świętego Walentego, każdy uczuciem obdarowuje każdego. Ja tobie ślę - 1000 buziaków, 100 wesołych pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego, czego Ci tylko potrzeba.

