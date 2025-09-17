Wtyk amerykański to inwazyjny pluskwiak, który coraz częściej pojawia się w polskich domach i mieszkaniach. Owady te, pojawiły się w Europie pod koniec XX wieku, po raz pierwszy zostały odnotowane w Polsce w 2007 roku, a ich liczba stale rośnie.

Owady szczególnie aktywne są jesienią. Właśnie wtedy szukają schronienia na zimę wewnątrz budynków, co może stanowić uciążliwy problem dla mieszkańców.

Wtyk amerykański wchodzi do domów. Czy jest niebezpieczny dla ludzi?

Chociaż wtyk amerykański nie gryzie, nie przenosi chorób i nie jest szkodnikiem domowym, może być bardzo uciążliwy ze względu na swój intensywny, nieprzyjemny zapach, który wydziela w momencie poczucia zagrożenia. To właśnie ta cecha sprawia, że jego obecność w domach staje się problematyczna.

Owady te są niebezpieczne dla lasów – larwy i dorosłe osobniki wysysają soki z szyszek oraz igieł młodych sosen, co prowadzi do ich zamierania.

Jak zabezpieczyć dom przed wtykiem amerykańskim?

Zabezpieczenie domu przed wtykami amerykańskimi może być trudne, ponieważ owady te są w stanie przecisnąć się przez niewielkie szczeliny. Najlepszym sposobem na pozbycie się tych niechcianych gości jest stosowanie oprysków lub wyłapywanie owadów, które już znalazły drogę do wnętrza budynku.