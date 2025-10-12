QUIZ. Pytania z ostatniego odcinka "Familiady". Zawodnicy polegli na pytaniu nr 3
dzisiaj, 30 minut temu
"Familiada" to wciąż jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale i błyskotliwością. W tym quizie zadajemy kilka pytań z ostatniego odcinka. Umiecie wskazać najwyżej punktowaną odpowiedź? Pytanie nr 3 okazało się wyzwaniem.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama