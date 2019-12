Duża cześć działek na terenie byłego obozu znajduje się obecnie w prywatnych rękach. Po tym jak część właścicieli wyraziła w 2018 roku gotowość sprzedaży gruntów, MSW Austrii zleciło przygotowanie studium wykonalności, które jest podstawą do podejmowania dalszych decyzji – tłumaczył w rozmowie z agencją APA przedstawiciel resortu. Dodał też, że ministerstwo sprawdza obecnie opcje, które zostały zasugerowane w studium. Nie chciał jednak ujawnić dalszych szczegółów.

Dyrektor miejsca pamięci Mauthausen-Memorial Barbara Glueck zaapelowała również w niedzielę, by to Austria wykupiła działki na terenie dawnego obozu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że Polska zabiega o odkupienie od Austrii terenów po dawnym obozie śmierci Mauthausen-Gusen. "W Mauthausen-Gusen zginął co drugi więzień, część polskiej inteligencji, kilkadziesiąt tysięcy osób" - przypomniał szef rządu.

"Nie możemy dopuścić do tego, żeby tereny po dawnych obozach zagłady zamieniały się w jakieś miejsca niegodne upamiętnienia. Miejsca, które służą do innych celów" – zadeklarował Morawiecki w wystąpieniu podczas uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie zginęło 30 tys. Polaków, wybudowano m.in. osiedle mieszkaniowe. Swoje siedziby ma tam też wiele austriackich firm.