Wybuch Powstania Warszawskiego – godzina „W”

Powstanie Warszawskie oficjalnie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Godzina ta była określona kryptonimem "W" oznaczającym wolność. Jednak już o godzinie 13:50 na Żoliborzu w pobliżu placu Wilsona miała miejsce pierwsza walka powstania.

Powstanie Warszawskie miało na celu wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej. Polacy chcieli dokonać tego przed przybyciem armii sowieckiej. Było to jedno z wielu działań Polaków podjętych, aby zapewnić Polsce suwerenność i doprowadzić do jak najszybszego zakończenia wojny.

Liczne oddziały warszawskich powstańców stanęły do walki z armią niemiecką. Niestety powstańcy nie mieli zbyt wielu szans na wygraną, ponieważ brakowało im odpowiedniego uzbrojenia, natomiast walczyli z dobrze wyspecjalizowaną, w pełni zmilitaryzowaną armią niemiecką.

Powstanie Warszawskie. Pomiędzy dwoma armiami: niemiecką i sowiecką

Powstańcy liczyli na pomoc sojuszników, która jednak nie nadeszła. Powstanie Warszawskie, które miało trwać zaledwie kilka dni, trwało 63.

W walce brało udział około 30 000 żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Warszawskiego. Grupa powstańców musiała zmierzyć się z 20-tysięczną w pełni uzbrojoną armią niemieckich żołnierzy. Powstańcy znaleźli się między dwoma potężnymi, dobrze uzbrojonymi armiami - armią niemiecką oraz sowiecką.

Skutki Powstania Warszawskiego

Podczas trwającego 63 dni Powstania Warszawskiego doszło do zniszczenia 85 proc. stolicy. W wyniku walk poległo 18 000 powstańców, zaś 25 000 zostało rannych. Zginęli również cywile. W wyniku akcji powstańczych oraz "czarnej soboty", czyli masowego mordu ludności cywilnej na Woli, która miała miejsce w piątek 5 sierpnia 1944 roku, w sumie poległo ich aż 150 tysięcy.

2 października 1944 roku Powstanie Warszawskie upadło. W Ożarowie podpisano akt o zaprzestaniu działań wojennych w stolicy Polski. Zgodnie z tym aktem powstańcy z Powstania Warszawskiego zostali uznani pełnoprawnymi jeńcami wojennymi, którzy byli chronieni na mocy konwencji genewskiej. Akt ten miał także chronić ludność cywilną. Mimo to ponad 100 tysięcy Polaków trafiło na przymusowe roboty do Rzeszy natomiast kolejne kilkadziesiąt do obozów koncentracyjnych.

Powstanie Warszawskie to największy akt oporu w okupowanej przez hitlerowców Europie i krok milowy w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.