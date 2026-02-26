Od okopów I wojny światowej, przez upadek muru berlińskiego, aż po narodziny internetu – wiek XX całkowicie odmienił oblicze naszej planety. Czy potrafisz wskazać kluczowe momenty, które ukształtowały dzisiejszą Polskę i Europę? Przygotowaliśmy 10 pytań, które zweryfikują Twoją wiedzę o epoce dyktatorów, wielkich odkryć i walki o wolność. Ostrzegamy: próg 6/10 punktów to wyzwanie nawet dla pasjonatów historii. Podejmij rękawicę i sprawdź swój wynik.

