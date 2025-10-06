QUIZ. Historia Polski PRL. Czasy Edwarda Gierka. 8/12 to będzie dobry wynik
dzisiaj, 74 minut temu
Edward Gierek to jeden z najlepiej zapamiętanych przez Polaków pierwszy sekretarz KC PZPR. Do dziś wielu wspomina je z ogromnym sentymentem. Jak dużo pamiętasz z czasów rządów Edwarda Gierka? Sprawdź, rozwiązując nasz quiz dotyczący tego okresu historii Polski czasów PRL.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama