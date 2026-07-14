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Kultowy teleturniej znów na antenie. TVP reaktywowała hitowy program. Kto wygrał?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:00
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TVP
Kultowy teleturniej znów na antenie. TVP reaktywowała hitowy program. Kto wygrał?/Shutterstock
Po ponad dwóch latach przerwy Telewizja Polska przywróciła na antenę kultowy teleturniej "Wielki Test". W odświeżonej formule gwiazdy zmierzyły się z zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Program prowadził duet: Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejek.

Widzowie TVP1 mogli świętować. Po 2,5-letniej nieobecności na ekrany wrócił "Wielki Test" – widowisko łączące rozrywkę z edukacją. Pierwszy odcinek po reaktywacji stacja wyemitowała w poniedziałek 13 lipca o godzinie 21:25. Program stawia na nowoczesność, zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizualnym. Widzowie zobaczyli odświeżone studio oraz nową oprawę graficzną.

O czym był"Wielki Test Cyfrowej Formy"?

Tym razem producenci skupili się na tematyce, która dotyczy każdego z nas – bezpieczeństwie w sieci. Program stanowi zwieńczenie kampanii Ministerstwa Cyfryzacji "Buduj cyfrową formę — klik po kliku". Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące:

  • Sztucznej inteligencji (AI),
  • Bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych,
  • Komunikacji i współpracy online,
  • Walki z dezinformacją,
  • Usług cyfrowych codziennego użytku.

Kompetencje cyfrowe to dziś podstawa. Trzeba umieć korzystać z technologii świadomie i bezpiecznie – zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gwiazdy w studiu i znani prowadzący

O główną nagrodę – 50 tysięcy złotych na cele charytatywne – rywalizowały znane osobistości ze świata sportu, filmu i telewizji. Wśród uczestników zobaczyliśmy m.in.:

  • Alżbetę Leńską i Rafała Cieszyńskiego,
  • Małgorzatę Pieczyńską i Andrzeja Suprona,
  • Joannę Moro i Filipa Lato,
  • Katarzynę Bosacką i Wojciecha Fiedorczuka,
  • Ryszarda Rembiszewskiego i Aldonę Orman,
  • Antka Smykiewicza i Dominikę Ostałowską.

Za prowadzenie programu odpowiada doświadczony duet: Paulina Chylewska (dziennikarka TVP Sport) oraz Piotr Jędrzejek (prezenter "Panoramy" i TVP Info). Oprawę muzyczną wieczoru zapewniła Natalia Nykiel, która zaśpiewała swój hit "Error". Reżyserią widowiska zajął się Michał Bandurski, znany również z pracy przy "Tańcu z Gwiazdami".

Telewizja Polska nie zapomina o widzach przed odbiornikami. Każdy mógł wziąć udział w rywalizacji. Wystarczyło odwiedzić stronę www.wielkitest.tvp.pl lub pobrać dedykowaną aplikację mobilną, aby rozwiązywać test w czasie rzeczywistym razem z uczestnikami w studiu.

"Wielki Test" TVP. Kto wygrał?

Za nami wielki powrót kultowego teleturnieju TVP. W poniedziałkowym wydaniu "Wielkiego Testu Cyfrowej Formy" bezkonkurencyjni okazali się Dominika Ostałowska i Antek Smykiewicz. To właśnie ten duet najlepiej poradził sobie z pytaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Dzięki swojej wiedzy i opanowaniu, zdobyli główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Zwycięzcy przekazali całą kwotę na cele statutowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

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Źródło gov.pl
Tematy: tvptelewizjateleturniejAntek Smykiewicz
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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