Kultowy teleturniej znów na antenie. TVP reaktywowała hitowy program. Kto wygrał?

Widzowie TVP1 mogli świętować. Po 2,5-letniej nieobecności na ekrany wrócił "Wielki Test" – widowisko łączące rozrywkę z edukacją. Pierwszy odcinek po reaktywacji stacja wyemitowała w poniedziałek 13 lipca o godzinie 21:25. Program stawia na nowoczesność, zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizualnym. Widzowie zobaczyli odświeżone studio oraz nową oprawę graficzną.
O czym był"Wielki Test Cyfrowej Formy"?
Tym razem producenci skupili się na tematyce, która dotyczy każdego z nas – bezpieczeństwie w sieci. Program stanowi zwieńczenie kampanii Ministerstwa Cyfryzacji "Buduj cyfrową formę — klik po kliku". Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące:
- Sztucznej inteligencji (AI),
- Bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych,
- Komunikacji i współpracy online,
- Walki z dezinformacją,
- Usług cyfrowych codziennego użytku.
Kompetencje cyfrowe to dziś podstawa. Trzeba umieć korzystać z technologii świadomie i bezpiecznie – zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Gwiazdy w studiu i znani prowadzący
O główną nagrodę – 50 tysięcy złotych na cele charytatywne – rywalizowały znane osobistości ze świata sportu, filmu i telewizji. Wśród uczestników zobaczyliśmy m.in.:
- Alżbetę Leńską i Rafała Cieszyńskiego,
- Małgorzatę Pieczyńską i Andrzeja Suprona,
- Joannę Moro i Filipa Lato,
- Katarzynę Bosacką i Wojciecha Fiedorczuka,
- Ryszarda Rembiszewskiego i Aldonę Orman,
- Antka Smykiewicza i Dominikę Ostałowską.
Za prowadzenie programu odpowiada doświadczony duet: Paulina Chylewska (dziennikarka TVP Sport) oraz Piotr Jędrzejek (prezenter "Panoramy" i TVP Info). Oprawę muzyczną wieczoru zapewniła Natalia Nykiel, która zaśpiewała swój hit "Error". Reżyserią widowiska zajął się Michał Bandurski, znany również z pracy przy "Tańcu z Gwiazdami".
Telewizja Polska nie zapomina o widzach przed odbiornikami. Każdy mógł wziąć udział w rywalizacji. Wystarczyło odwiedzić stronę www.wielkitest.tvp.pl lub pobrać dedykowaną aplikację mobilną, aby rozwiązywać test w czasie rzeczywistym razem z uczestnikami w studiu.
"Wielki Test" TVP. Kto wygrał?
Za nami wielki powrót kultowego teleturnieju TVP. W poniedziałkowym wydaniu "Wielkiego Testu Cyfrowej Formy" bezkonkurencyjni okazali się Dominika Ostałowska i Antek Smykiewicz. To właśnie ten duet najlepiej poradził sobie z pytaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Dzięki swojej wiedzy i opanowaniu, zdobyli główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Zwycięzcy przekazali całą kwotę na cele statutowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.