Kultowy teleturniej znów na antenie. TVP reaktywowała hitowy program. Kto wygrał?

Widzowie TVP1 mogli świętować. Po 2,5-letniej nieobecności na ekrany wrócił "Wielki Test" – widowisko łączące rozrywkę z edukacją. Pierwszy odcinek po reaktywacji stacja wyemitowała w poniedziałek 13 lipca o godzinie 21:25. Program stawia na nowoczesność, zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizualnym. Widzowie zobaczyli odświeżone studio oraz nową oprawę graficzną.

O czym był"Wielki Test Cyfrowej Formy"?

Tym razem producenci skupili się na tematyce, która dotyczy każdego z nas – bezpieczeństwie w sieci. Program stanowi zwieńczenie kampanii Ministerstwa Cyfryzacji "Buduj cyfrową formę — klik po kliku". Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące:

Sztucznej inteligencji (AI),

Bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych,

Komunikacji i współpracy online,

Walki z dezinformacją,

Usług cyfrowych codziennego użytku.

Kompetencje cyfrowe to dziś podstawa. Trzeba umieć korzystać z technologii świadomie i bezpiecznie – zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gwiazdy w studiu i znani prowadzący

O główną nagrodę – 50 tysięcy złotych na cele charytatywne – rywalizowały znane osobistości ze świata sportu, filmu i telewizji. Wśród uczestników zobaczyliśmy m.in.:

Alżbetę Leńską i Rafała Cieszyńskiego,

Małgorzatę Pieczyńską i Andrzeja Suprona,

Joannę Moro i Filipa Lato,

Katarzynę Bosacką i Wojciecha Fiedorczuka,

Ryszarda Rembiszewskiego i Aldonę Orman,

Antka Smykiewicza i Dominikę Ostałowską.

Za prowadzenie programu odpowiada doświadczony duet: Paulina Chylewska (dziennikarka TVP Sport) oraz Piotr Jędrzejek (prezenter "Panoramy" i TVP Info). Oprawę muzyczną wieczoru zapewniła Natalia Nykiel, która zaśpiewała swój hit "Error". Reżyserią widowiska zajął się Michał Bandurski, znany również z pracy przy "Tańcu z Gwiazdami".

Telewizja Polska nie zapomina o widzach przed odbiornikami. Każdy mógł wziąć udział w rywalizacji. Wystarczyło odwiedzić stronę www.wielkitest.tvp.pl lub pobrać dedykowaną aplikację mobilną, aby rozwiązywać test w czasie rzeczywistym razem z uczestnikami w studiu.

"Wielki Test" TVP. Kto wygrał?

Za nami wielki powrót kultowego teleturnieju TVP. W poniedziałkowym wydaniu "Wielkiego Testu Cyfrowej Formy" bezkonkurencyjni okazali się Dominika Ostałowska i Antek Smykiewicz. To właśnie ten duet najlepiej poradził sobie z pytaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Dzięki swojej wiedzy i opanowaniu, zdobyli główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Zwycięzcy przekazali całą kwotę na cele statutowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.