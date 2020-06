Jak podano w oświadczeniu, opublikowanym na stronie Telewizji Polskiej, pozew przeciwko kandydatowi KO na prezydenta skierowano w związku z jego "kolejnymi atakami na TVP S.A. i notorycznym naruszaniem dobrego imienia spółki". W komunikacie oceniono, że kampania Trzaskowskiego "w znacznym stopniu opiera się na agresji skierowanej przeciwko TVP i jej pracownikom". Już w dniu 19 maja 2020 r. podczas briefingu pod siedzibą TVP S.A. pomówił on zarząd Telewizji o przyznanie sobie wielomilionowych premii. Oświadczenie Rafała Trzaskowskiego było nie tylko kłamstwem, ale też również dowodem na elementarny brak kompetencji zarówno w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego, jak i nadzoru nad nimi - napisano.

Dodano, że "mimo wezwania przez zarząd telewizji" polityk "nie przeprosił", w związku z czym "Telewizja Polska skierowała przeciwko niemu do sądu prywatny akt oskarżenia". Jak poinformowało PAP Centrum Informacji TVP, "prywatny akt oskarżenia został skierowany do sądu w dniu 22.05.2020 r.".

W oświadczeniu TVP zaznaczyła także, że Trzaskowski "grozi likwidacją telewizji, a dziennikarzom i pracownikom utratą pracy". Ataki te odbierane są jako próba zastraszenia dziennikarzy TVP, którzy w przeciwieństwie do sprzyjających mu mediów, zadają mu niewygodne pytania, a przedstawiając dorobek kandydatów na prezydenta Polski przypominają, być może niewygodne dla niego, ale faktyczne "osiągnięcia" z czasów kampanii i obecnej kadencji prezydenta Warszawy, takie jak m.in. wyciek ścieków do Wisły w wyniku awarii kolektorów oczyszczalni Czajka - czytamy.

Telewizja Polska zapowiedziała, że "będzie również podejmowała kroki prawne w obronie dobrego imienia oraz w obronie atakowanych dziennikarzy".

W minioną środę o złożeniu pozwu przeciwko Telewizji Polskiej poinformował na Twitterze Rafał Trzaskowski. #MamyDość propagandy, dość dzielenia Polaków, dość kampanii nienawiści wobec kolejnych grup i ludzi. Telewizja, która sama siebie nazywa publiczną, była w ostatnich dniach liderem kolejnych nagonek i akcji szczucia. Czas położyć temu kres. Złożyliśmy dziś pozew przeciwko TVP - napisał.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej członek sztabu wyborczego kandydata KO Cezary Tomczyk podkreślił, że powodem złożenia pozwu są nieprawdziwe oceny, które na temat Trzaskowskiego miała w maju i czerwcu br. podawać telewizja publiczna. Dodał, że chodzi o materiały dotyczące m.in. awarii oczyszczalni Czajka i zarządzania biurem warszawskiego ratusza.

W pozwie Trzaskowski domaga się pięciokrotnego zamieszczenia przeprosin przed głównym wydaniem "Wiadomości" oraz wpłaty 100 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tomczyk przekazał też, że w pozwie wskazano listę świadków, wśród których są m.in. Jacek Kurski, Samuel Pereira, Danuta Holecka i Michał Adamczyk.

Jak zaznaczył "każdego dnia z telewizji publicznej płyną na Polaków hektolitry kłamstw i pomyj". Dodał, że w ciągu ostatnich lat wiele grup społecznych było obrażanych. Poseł wskazał, że tym pozwem Trzaskowski "staje w obronie wszystkich Polaków, którzy byli szkalowani przez TVP w ciągu ostatnich pięciu lat".

Nie może być tak, że telewizja publiczna, która jest finansowana z pieniędzy podatników, niszczy poszczególne jednostki i całe grupy społeczne.(...) Dzisiaj trzeba w tej sprawie powiedzieć stanowcze dość - oświadczył Tomczyk.

Poseł podkreślił, że Telewizja Polska należy do wszystkich Polaków. Telewizja Polska to misja publiczna, której od 5 lat w TVP widać bardzo niewiele. Telewizja Polska to wartości i budowanie przez 30 lat marki, która w ciągu ostatnich 5 lat została zniszczona i sponiewierana - ocenił poseł.