Żołnierze ochraniają posterunki i obozowiska, gdzie funkcjonują. Jeżeli ktoś podchodzi tam w sposób częściowo skryty, z częściowym zamaskowaniem twarzy, można podejrzewać, że to nie jest żaden pracownik stacji radiowej, telewizyjnej czy innego medium. I zostały zastosowane procedury zgodnie z takimi zasadami, jakie obowiązują żołnierzy - mówił Radiu ZET mjr Marek Nabdzyjak.

Reklama

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po stwierdzeniu, że są to fotoreporterzy, została wezwana policja i ona przejęła czynności w tej sprawie - dodał.

Press Club Polska: Atak na fotoreporterów w miejscowości Wiejki

"PILNE: Atak na fotoreporterów w miejscowości Wiejki We wtorek, 16 listopada ok. godziny 16:00 grupa osób w mundurach Wojska Polskiego zaatakowała trzech fotoreporterów: @MaciekNabrdalik, Macieja Moskwę i@martin_divisek podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich" - czytamy we wpisie Press Club Polska na TT.

"Pozbawionych kurtek dziennikarzy skuto kajdankami i przetrzymywano ponad godzinę, do przyjazdu policji. W tym czasie osoby te dokonały faktycznego przeszukania samochodu, przejrzały także zawartość kart pamięci w aparatach fotograficznych pomimo wyraźnego poinformowania ich, że mogą naruszać w ten sposób tajemnicę dziennikarską" - napisał w oświadczeniu Press Club Polska.

Fotoreporterzy zapowiadają złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.